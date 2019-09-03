Kaymakam Demir, öğrencileri uğurladı

Elbistan Kaymakamlığı koordinasyonunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca hazırlanan ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan 2019 Elbistan Aile Destek Merkezi’nin (ADEM) lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik il dışı gezi programı başladı.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı öğrencilere, Elbistan Gençlik Merkezi’nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortak olarak futbol basketbol ve voleybol kursları düzenlendi. Kursları başarı ile tamamlayan 22 ortaokul öğrencisi için Gaziantep gezisi düzenlendi. Gezide; Zeugma Mozaik Müzesini ve hayvanat bahçesini gezen çocuklar kendileri için unutulmayacak bir gün yaşadılar. Lise grubu öğrenciler için ise Bursa, Çanakkale ve İstanbul illerini kapsayan 4 günlükgezi programı düzenlendi. Lise öğrencileri, Bursa Ulu Cami, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Türk İslam Medeniyetler Müzesi ve TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi’ni gezecekler. Çanakkale gezisi kapsamında; Aynalı Çarşı, Truva Atı, Dur Yolcu Yazısı, Kilitbahir Kalesi, Namazgah, Seyit Onbaşı Anıtı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Yalnız Çam (Lone Pine) Mezarlığı ve Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Şehitler Abidesi gezilecek. İstanbul programında ise; Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultan Ahmet Camii ve Meydanı, Dolmabahçe Sarayı ve Miniatürk gezisi ile program sonlandırılacak.

Elbistan hükümet konağı önünde gençler ile görüşen ve onları yolcu eden Kaymakam Özkan Demir, yaptığı değerlendirmesinde; bu tarz etkinliklerin gençlerin sosyal gelişimlerini tamamlamada yardımcı olacağını ve gelecekte anımsayacakları güzel anılar biriktirmelerini sağlayacağını ifade ederek, “İmkânlarımız dâhilinde devletimizin varlığını her zaman gençlerimize hissettireceğiz” dedi.

Kaymakam Demir, “Gelecek nesil için her zaman devlet olarak ve bizatihi şahsım olarak genç nesle güvenim tamdır ve her zaman arkalarında varlığımız, desteğimiz olacaktır” diyerek, gezi kafilesine hayırlı yolculuklar diledi.

