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Kaymakam Demir, öğrencilere mesleğini ve deneyimlerini anlattı

İlçe Kaymakamımız Özkan Demir, 4 İşlem Kurs Merkezinin düzenlemiş olduğu kariyer günleri programı kapsamında öğrenciler ile buluştu.

Kaymakam Demir, öğrencilere mesleğini ve deneyimlerini anlattı
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İlçede faaliyet gösteren 4 İşlem Kurs Merkezi, öğrencilere yönelik kariyer günleri düzenliyor. 4 İşlem Kurs Merkezi’ndeki kariyer günlerinin konuğu Elbistan Kaymakamı Özkan Demir oldu. Kaymakam Demir, öğrencilere kendi öğrencilik dönemi ve mesleği ile ilgili tecrübelerini anlattı. Öğrencilere doğru meslek tercihi noktasında önerilerde bulunan Kaymakam demir, “Kariyer planlamaları ve meslek tercihlerinin önem kazandığı günümüzde doğru tercih ile yapılan meslek seçimlerinin gençlerimizi bir ömür memleketine saygılı ve yararlı bir birey yapar” dedi.

Kaymakamlık mesleği hakkında öğrencilerimizle uzun uzun sohbet eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, öğrencilerin sorularını yanıtladı.   

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