Kaymakam Demir: “Mutasyonlu virüse karşı ilave tedbirler aldık”

İlçe Pandemi Kurulu toplantısı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Pandemi Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda ilçedeki Covid-19 tedbirleri/denetimleri kapsamında alınan/alınacak tedbirler ve durum değerlendirmeleri görüşüldü.

Toplantı sonunda değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yapılan denetimler ve alınan önlemler ile ilçede vaka sayılarının aşağı yönde seyir ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş’ın bazı ilçelerinde görülen mutasyonlu virüsle ilgili Elbistan’da gerekli ilave tedbirlerin alındığını vurgulayan Kaymakam Demir, tüm vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere alınan tedbirler ile temizlik, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları ricasında bulundu.