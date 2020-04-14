Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Kovid-19 salgını nedeniyle Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ve Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Temsilcisi Hayri Kale'yi makamında ağırladı. Ziyarette, salgın kapsamındaki sorunlar, Kovid-19 yayılımının en aza indirilmesi, muhtarlara düşen görevler, yapılacak yardımların değerlendirilmesi ve ilçedeki tarımsal faaliyetler görüşüldü. Kaymakam Demir, ziyaretle ilgili olarak, “Muhtarlar ilçemizde devletin elinin değdiği ilk başvuru merciidir. Bu nazik ziyaretler için muhtarlarım adına muhtar dernek başkanlarına teşekkür ederim” dedi.
Kaymakam Demir muhtarlarla koronavirüs tedbirlerini görüştü
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçedeki koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında muhtar derneklerinin temsilcileri ile bir araya geldi.
14 Nisan 2020 Salı 16:13
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