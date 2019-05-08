Kaymakam Demir, muhtarlarla bir araya geldi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası muhtarlarla ilk toplantısını düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misakı Milli Konferans Salonu’ndaki toplantıya Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Büyükşehir Belediyesi Kuzey İlçeler Koordinatörü Ali Mazhar Türk ve kurum müdürleri de katıldı. Hizmet içi eğitim ve tanışma toplantısı, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in açılış konuşması ile başladı. Kaymakam Demir, muhtarlara başarı dileğinde bulunarak önemli görevler ifa edeceklerini anlattı. Muhtarlığın çok önemli bir görev olduğunu ve halkla demokrasiyi kucaklaştırdığını belirten Kaymakam Demir, “Demokrasimizin temel unsurlardan olan muhtarlık, halkımızın sorunlarını bizlere ve seçilmiş kurumlara anlatabilen ve çözümünü bulabilen en temel kurumdur. Bu ve bundan sonra düzenli olarak yapacağımız toplantılarla mahallelerimizdeki eksiklikleri, görüş alışverişinde bulunarak bizatihi muhtarlar ve vatandaşın hanelerinde yerinde dinleyeceğiz ve göreceğiz” dedi.

Toplantıda daha sonra 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun başta olmak üzere ilgili kanun ve mevzuatın muhtarlara verdiği görev ve sorumluklar ile ilgili sunum gerçekleştirildi. Muhtarların kamu hizmetlerine etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması ve sorunları en kısa sürede yetkili makamlara iletmeleri amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitim toplantısında toplantıya katılan daire amirleri, muhtarların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurumlarının sorumluluk alanları hakkında bilgilendirme yaptı.

Toplantı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin muhtar akademisi sunumu ile sona erdi.















