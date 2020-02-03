Kaymakam Demir, ziyarette dernek başkanı Hayri Kale ile sohbet ederek muhtarların taleplerini, sorunlarını dinledi. Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, muhtarların, idarenin halka uzanan ilk eli olduğunu bu bilinç ile vatandaşlarımıza hizmet etmeleri gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Demir, “Vatandaş ile devlet adına ilk teması siz kurmaktasınız. Vatandaşa cevap vereceğiniz ihtiyaç ve talepleriniz bizim için önemli bizim ve devletin tüm birimlerinin kapıları sizin için açık tutulmaktadır” dedi.
Kaymakam Demir, muhtarları dinledi
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Temsilciliğini ziyaret ederek mahalle muhtarları ile görüş alışverişinde bulundu.
03 Şubat 2020 Pazartesi 18:00
Kaymakam Demir, ziyarette dernek başkanı Hayri Kale ile sohbet ederek muhtarların taleplerini, sorunlarını dinledi. Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, muhtarların, idarenin halka uzanan ilk eli olduğunu bu bilinç ile vatandaşlarımıza hizmet etmeleri gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Demir, “Vatandaş ile devlet adına ilk teması siz kurmaktasınız. Vatandaşa cevap vereceğiniz ihtiyaç ve talepleriniz bizim için önemli bizim ve devletin tüm birimlerinin kapıları sizin için açık tutulmaktadır” dedi.