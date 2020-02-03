Kaymakam Demir, muhtarları dinledi

Kaymakam Demir, ziyarette dernek başkanı Hayri Kale ile sohbet ederek muhtarların taleplerini, sorunlarını dinledi. Burada bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, muhtarların, idarenin halka uzanan ilk eli olduğunu bu bilinç ile vatandaşlarımıza hizmet etmeleri gerektiğini hatırlattı. Kaymakam Demir, “Vatandaş ile devlet adına ilk teması siz kurmaktasınız. Vatandaşa cevap vereceğiniz ihtiyaç ve talepleriniz bizim için önemli bizim ve devletin tüm birimlerinin kapıları sizin için açık tutulmaktadır” dedi. Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Temsilcilisi Hayri Kale de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir’e teşekkür etti.