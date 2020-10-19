Kaymakam Demir: “Muhtarlar, yerel yönetimlerin temelidir”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz ve dernek üyesi muhtarları makamında misafir etti. Burada muhtarlarla mahallelerin çözüm bekleyen sıkıntılarına ilişkin görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Demir, tüm muhtarların bu anlamlı gününü kutladı.

Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirmede, muhtarlık kurumunun önemine değinerek, şöyle konuştu:

“1829 yılından günümüze köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı, vatandaşlarımızın devlete müracaatında açılan ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin temeli ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Seçildikleri mahallelerde vatandaşın sorunlarını birinci ağızdan dinleyip en iyi bilen, sorunların çözümünde, taleplerin yerine getirilmesinde ve takibinde aktif rol üstlenen muhtarlarımız mahalle/köylerimizde gözümüz ve kulağımızdır. Görevli oldukları mahallelerde vatandaşın taleplerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmanın yanı sıra asayiş, sağlık, eğitim gibi birçok alanda devletin gözü kulağı olarak hizmet veren muhtarlarımız kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü görevi gören, bir kamu görevlisidir. Bu vesile ile vatandaşla devletin ilk buluşma adresi olan tüm muhtarlarımızın “19 Ekim Muhtarlar Gününü tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyorum.”

Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale ve Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Mazhar Alagöz de Kaymakam Demir’e nezaketinden dolayı teşekkür ettiler.

