Kaymakam Demir: “Mücadeleden sonuç alıyoruz”

Vatandaşlara, rehavete kapılmamaları yönünde uyarıda bulunan Kaymakam Demir, “Tedbirleri elden bırakmanın doğuracağı acı tablolarla yüzleşmemek elimizde” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yüksek yoğunluklu koronavirüs denetimi kapsamında bu kez sanayi sitesi esnafını dolaştı. Denetimlerde esnaflara maske, mesafe ve temizlik kuralları konusunda bir kez daha uyarılarda bulunan Kaymakam Demir, virüsle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

İlçede denetimlerin aralıksız olarak sürdüğünü kaydeden Kaymakam Demir, ‘Tedbirlerde gevşeme olduğunda verilen tüm emekler boşa gider’ cümlesi ile vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘sağlık için hepimiz için’ mottosuyla sürdürdüğü denetimler kapsamında her hafta ilçenin farklı noktalarında sahaya indiklerini hatırlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Pandemi sürecinde bu hafta sanayi esnafımızı ziyaret ediyoruz. Alınan tedbirlerin sahadaki yansımalarını görüp hem esnaflarımızı hem de vatandaşlarımızı kurallar konusunda uyarıyoruz. Tüm kamu kurumları olarak bu süreçten en az şekilde etkilenmek için üst düzey çaba gösteriyoruz. Bu mücadelenin en önemli sacayağı vatandaşlarımızın hassasiyeti. Vatandaşlarımız ne kadar çok hassas ve dikkatli olursa bir o kadar olumlu sonuç ve yansımalar görüyoruz” şeklinde konuştu.

Kaymakam Demir, “Bu virüsü toplumun genelinden uzak tutmadaki önceliklerimiz belli. Temennimiz maske, mesafe ve hijyen konusunda hassasiyetin daha da yükselmesi. Vatandaşlarımız önce kendi sağlıkları daha sonra da sevdikleri ve toplumun geneli için tedbirlere riayet etmeli. Biz rehavete kapılır ve sorumluluklarımızı unutursak o zaman kazanan virüs olacak. Buradan kurallara uyan herkese teşekkür ediyorum. Bu salgının üstesinden el birliğiyle geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir’e, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert de eşlik etti.

















