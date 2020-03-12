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Kaymakam Demir: “Milletimiz, İstiklal Marşımıza ilelebet sahip çıkacak”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir: “Milletimiz, İstiklal Marşımıza ilelebet sahip çıkacak”
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 Kaymakam Demir, İstiklal Marşı’nın, milletimizin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği kahramanlığın eşsiz dizelerle tezahürü ve geleceğe bırakılmış benzersiz bir miras olduğunu söyledi.

Türk milletinin, vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve İstiklal Marşı’na ilelebet sahip çıkacağının altını çizen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bağımsızlığına yönelen saldırılara karşı koyan, direnen, mücadele eden bir milletin istiklal harbinin ruhunu layıkıyla ifade eden İstiklal Marşımızın 12 Mart 1921'de kabulünün 99. yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Kurtuluş Savaşımızın en çetin günlerinde Mehmet Akif Ersoy’un hiçbir karşılık beklemeden kaleme aldığı bu eşsiz eser; vatan, millet, istiklal ve din sevgisiyle yoğrulmuş milletimizin kutsal değerlerine göz dikenlere karşı gösterdiği büyük kahramanlıkların, eşsiz dizelerle tezahürü ve geleceğe bırakılmış benzersiz bir mirası niteliğindedir. Aziz milletimiz, İstiklal Marşımızdaki ruh ve enerjiyle bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden her daim karşı koymuş ve eminim ki, ilelebet vatanına bayrağına, bağımsızlığına ve İstiklal Marşına sahip çıkacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıldönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu destanı yazan tüm ecdadımızı ve istiklal mücadelemizi destansı ifadelerle kaleme alarak ölümsüzleştiren Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.”


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