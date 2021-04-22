Kaymakam Demir, makamını 5.sınıf öğrencisi Mehmet Selim’e emanet etti

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 5.sınıf öğrencisi Mehmet Selim Öksüz’e emanet etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101.yıldönümü nedeniyle bazı makamlar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 gün önceden temsili olarak çocuklara devredildi. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, makamını Özel Yıldız Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Mehmet Selim Öksüz’e devretti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Alparslan Ceran, Özel Yıldız Kurucu Müdürü Nurullah Çelebi Köker ve öğretmenlerinin katıldığı organizede değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 23 Nisan’ın bayram olduğu kadar bağımsızlığa giden yolda Türk milleti için çok büyük anlam ifade ettiğine vurgu yaptı.

Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Demir, “23 Nisan, çok anlamlı bir tarih. Kurtuluş mücadelemizi iyi anlamada ve öğrenmede 23 Nisan çok büyük önem arz ediyor. Tarihimizi bilmek hem insan olarak hem de millet olmanın unsuru olarak en önemli görevlerimizden birisi. Türkiye, bulunduğu coğrafya itibariyle zorlu bir yerde. Bizim bu zorlu coğrafyada her zaman güçlü olmamız gerekiyor. Güçlü olmamız için de kendimizi iyi yetiştirmek zorundayız. Kurtuluş mücadelemizin en güzel tarafı, halkın temsili yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yapılmasıdır” dedi.

Dünyada çocuklarımıza armağan edilmiş tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Bu anlamda biz de simgesel anlamda makamı sizlere devrediyoruz. Bütün çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum. Başta Elbistanlı çocuklarımız olmak üzere bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı olarak makam koltuğuna oturan Mehmet Selim Öksüz ise, Covid-19 salgın sürecinin içinde olduğumuzu hatırlatarak tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Öksüz, “Covid-19 salgın süreci ülkemizi ve ilçemizi olumsuz etkilemiştir. Bu bağlamda tedbirlere tüm ilçe halkımızın hassasiyetle uymasını rica ediyorum. Kendi sağlığımız olduğu kadar diğer insanların da sağlığı bizim için son derece önemlidir. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına hep birlikte uyalım. İnşallah normalleşme sürecine hep birlikte kavuşacağız” dedi.

Öksüz, konuşmasının ardından İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’ı telefonla arayarak ilçedeki genel asayiş durumu, Covid-19 tedbirleri ve çocukların trafikteki güvenliklerinin artırılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Özkan Demir, ziyarette koltuğunu devrettiği Mehmet Selim Öksüz’e hediye vererek uğurladı.