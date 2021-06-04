Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Kaynarca göleti için Guinness rekoru başvurusu
Kaynarca göleti için Guinness rekoru...
HEM’in yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü
HEM’in yıl sonu sergisi büyük...
Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar telef oldu
Ceyhan Nehri’nde oksijensiz kalan balıklar...
Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci LGS’de ter dökecek
Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci...
Elbistan’da deprem
Elbistan’da deprem
banner191
banner162

Kaymakam Demir, LGS’de ter dökecek öğrencilere başarı diledi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavda ter dökecek öğrencilere başarılar diledi.

Kaymakam Demir, LGS’de ter dökecek öğrencilere başarı diledi
banner167

Kaymakam Demir, tüm vatandaşlardan da sınav öncesi ve sınavın bitimine kadar geçen süre zarfında sessizlik için gereken hassasiyet ve duyarlılığın göstermesi ricasında bulundu.

Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci, 6 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 40 okuldaki 160 salonda merkezi sınava girecek. Öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınacak. Emniyet birimleri,  sınav yapılacak okulların çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştıracak. Sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer tüm faaliyetler ise yasaklandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yayımladığı mesajla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Tüm öğrencilerin sınava rahat ve sorunsuz bir şekilde girebilmeleri ile huzurlu bir sınav ortamı oluşturulması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Demir,

“Öğrencilerimiz, lise eğitim hayatlarına yön verecek önemli bir sınavdan geçecek. Salgın süreciyle birlikte bu sınava hazırlanmak için büyük emek harcadılar. Aileleri, onların başarısı için ellerinden geleni yaptı. Uzun bir maratonun sonunda da sınav günü geldi. Öğrencilerimizin uzun bir süredir hazırlandıkları bu sınavı en güzel şekilde geçerek hayalini kurdukları liselere yerleşeceklerine inancımız tamdır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarı ve zihin açıklığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Sınavın yapılacağı Pazar gününde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını anımsatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Öğrencilerimizin konsantrasyonlarının dağılmaması ve dikkatlerini tam anlamıyla bu sınava verebilmeleri gerekiyor. Elbistan Kaymakamlığı olarak bu konuda tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Pazar günü zaten sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlarımız, sokağa çıktıklarında ya da sınav merkezlerine yakın bölgelerdeki vatandaşlarımız da hassas davranırlarsa çocuklarımız sınavlarını huzur içinde tamamlayabilirler. Bu amaç doğrultusunda da vatandaşlarımızdan sınav öncesi ve sınavın bitimine kadar geçen süre zarfında sessizlik için gereken hassasiyet ve duyarlılığın göstermesini önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kaymakam DemirLGSde Ter Dökecek öğrencilere Başarı Diledi