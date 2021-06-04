Kaymakam Demir, LGS’de ter dökecek öğrencilere başarı diledi

Kaymakam Demir, tüm vatandaşlardan da sınav öncesi ve sınavın bitimine kadar geçen süre zarfında sessizlik için gereken hassasiyet ve duyarlılığın göstermesi ricasında bulundu.

Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci, 6 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 40 okuldaki 160 salonda merkezi sınava girecek. Öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınacak. Emniyet birimleri, sınav yapılacak okulların çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştıracak. Sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer tüm faaliyetler ise yasaklandı.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yayımladığı mesajla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava katılacak öğrencilere başarılar diledi.

Tüm öğrencilerin sınava rahat ve sorunsuz bir şekilde girebilmeleri ile huzurlu bir sınav ortamı oluşturulması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirten Kaymakam Demir,

“Öğrencilerimiz, lise eğitim hayatlarına yön verecek önemli bir sınavdan geçecek. Salgın süreciyle birlikte bu sınava hazırlanmak için büyük emek harcadılar. Aileleri, onların başarısı için ellerinden geleni yaptı. Uzun bir maratonun sonunda da sınav günü geldi. Öğrencilerimizin uzun bir süredir hazırlandıkları bu sınavı en güzel şekilde geçerek hayalini kurdukları liselere yerleşeceklerine inancımız tamdır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarı ve zihin açıklığı diliyorum” şeklinde konuştu.

Sınavın yapılacağı Pazar gününde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını anımsatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Öğrencilerimizin konsantrasyonlarının dağılmaması ve dikkatlerini tam anlamıyla bu sınava verebilmeleri gerekiyor. Elbistan Kaymakamlığı olarak bu konuda tüm tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Pazar günü zaten sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlarımız, sokağa çıktıklarında ya da sınav merkezlerine yakın bölgelerdeki vatandaşlarımız da hassas davranırlarsa çocuklarımız sınavlarını huzur içinde tamamlayabilirler. Bu amaç doğrultusunda da vatandaşlarımızdan sınav öncesi ve sınavın bitimine kadar geçen süre zarfında sessizlik için gereken hassasiyet ve duyarlılığın göstermesini önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.