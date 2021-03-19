Kaymakam Demir, kursiyerlerle bir araya geldi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Elbistan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ve Elbistan Gençlik Merkezi tarafından açılan takı tasarım, İngiliz ve bağlama kurslarına katılan kursiyerlerle bir araya gelen Kaymakam Demir, yapılan çalışmalar hakkında HEM Müdür Vekili Serhat Karahan ve Gençlik Merkezi Müdür Vekili Mevlüt Türkan’dan bilgi aldı. Takı tasarım kursundaki kursiyerlerin el emeği göz nuru dökerek yaptıkları ürünleri inceleyen Kaymakam Demir, İngilizce kursundaki öğrencilerle bir süre derslerindeki eğitimlerine eşlik etti.

İlçede meslek edindirme başta olmak üzere birçok alanda kurs açıldığını belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu kurslarda gençlerimiz ve kadınlarımız hem kendilerini geliştiriyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar. Öğrencilerimize, eğitimlerinin her anında destek olacak İngilizce kursumuz var. Müzik tutkunu ve bu alanda yatkınlığı olanlar için bağlama kursu düzenleniyor. Kadınların bir meslek öğrenip ev ekonomilerine katkı sunacak seviyeye gelmeleri için takı tasarım kursumuz açıldı. Bu tür kursların, toplumumuzun tüm kesimlerinin kendisini geliştirmesi ve yetiştirmesinde büyük faydası var. Biz de kursiyerlerimizle hasbıhal etmek için buradayız. Hepsine kolaylıklar ve eğitimlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.