Kaymakam Demir: “Kurallara uyarsak bu virüsü yenebiliriz”

Kaymakam Demir, kurallara uyulmamasının cezai müeyyidesinin olduğunu hatırlatıp, “Vatandaşlarımız ceza yemekten değil; hem kendi sağlıklarını hem de başkalarınınkini tehlikeye atmaktan korkmalı” ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ülke çapında kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere çok sayıda personel katıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kamusal alanda zorunluluk haline gelen maske takma kuralı başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlamasıyla ilgili denetimler gerçekleştirdi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahallelerdeki işyerleri ve işletmeleri denetledi. Jandarma trafik ekipleri de personel servislerine yönelik denetimlerde bulundu. Polis ve jandarmanın denetimlerinde sürücülere, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge hatırlatılarak, araca hem maskesiz hem de koltuk sayısından fazla yolcu almanın yasaklandığı, yasağa uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin’le birlikte denetimlere katıldı. Malatya Caddesi’nde maske dağıtımına iştirak eden Kaymakam Demir, daha sonra esnafları ziyaret etti. Çay ocaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demir, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

İlçede tüm kamuya açık alanlarda maske takmanın zorunluluk haline geldiğini hatırlatan Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirmede, tedbirlere uyumda rehavetin derecesinin artması ile toplum sağlığının tehlikeye düşürülmesi arasındaki doğru orantıya işaret etti.

Virüsün yenilmesinin kurallara uyulması ile mümkün olacağını vurgulayan Kaymakam Demir, “Tüm denetim ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşımızın maskeli olduğunu, esnafımızın kendi tedbirlerini aldığını görmek bizleri memnun etti. Yaptığımız tespitlerde vatandaşlarımız bu denetimlerden memnun olduklarını ifade ediyorlar. Genel anlamda tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hassasiyet gösterdiğini gözlemledik. Kurallara uymayanlara da gerekli uyarılarımızı yapıyoruz. Artık açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi. Virüsü kurallara uyarsak yenebiliriz” dedi.

Kaymakam Demir, “Bu salgından kurtulmanın en etkili koruma yöntemi maske, mesafe ve hijyen olduğu hepimizin malumu. Biz, tüm hemşerilerimizin sağlığını düşünerek sahadayız. Herkesten önce kendi sağlığı olmak üzere diğer insanların da sağlığını önemsemelerini rica ediyoruz. Virüse yenik düşen hemşerilerimiz var. Maske takarak, mesafe kuralına uyarak ve temizliğe dikkat ederek sevdiklerimizin, akrabalarımızın, komşularımızı koruyabiliriz. Maske takmak, bu illetin can almasından insanlarımızın can sağlığını güvende tutmasından daha önemli değil. Koronavirüs, tedbirlerden güçlü değil” şeklinde konuştu.





