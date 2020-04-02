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Kaymakam Demir, koronavirüs tedbirlerini denetledi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaları sahada denetledi.

Kaymakam Demir, koronavirüs tedbirlerini denetledi
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 Kaymakam Demir, sokakta bulunan vatandaşlara zorunlu haller haricinde dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüsle mücadele kapsamında dışarı çıkma yasağının kapsamını genişletişti. Alınan karar doğrultusunda çocukların, bebeklerin, öğrencilerin, kamuda/özel sektörde idari izinlilerin, zaruri haller dışında dışarı çıkması yasaklanırken aynı karar doğrultusunda zorunlu olmadıkça birden fazla grupların araçla veya yaya olarak toplu halde gezmelerine de yasak getirilmişti. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir de, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’la birlikte alınan bu kararlarla ilgili olarak ilçe merkezinde denetim yaptı. Kaymakam Demir, sokakta bulunan vatandaşlardan Kovid-19 virüsünden korunma ve ilçemize yayılmasının önlenmesinde sağlık tedbirleri kurallarına riayet edilmesini istedi.

Koruyucu maske, eldiven, sosyal mesafenin korunması gibi kolay tedbirlerle önlem alınabileceğini belirten Kaymakam Demir, vatandaşların zorunda olmadıkça dışarı çıkmamaları, zorunlu hallerde ise gerekli sağlık tedbirlerini almaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

 


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