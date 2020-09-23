Kaymakam Demir: “Koronavirüs cezalarıyla ilgili yanlış algıya kapılmayın”

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ülke çapında ‘sağlık için hepimiz için’ mottosuyla yapılan kapsamlı koronavirüs denetimleri devam ediyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Mehmet Ali Kayhan’la birlikte denetimlere katıldı. Ulu Cami Caddesi ve Ahmet Karacabey Caddesi’nde esnafları ziyaret eden Kaymakam Demir, ilçedeki vaka sayılarında artış olduğunu belirterek bu süreçte tedbirlere uymanın daha da önem kazandığını hatırlattı.

Kaymakam Demir, vaka sayılarını azaltılmasında bireysel sorumlulukların yerine getirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Günlük yaşamımızı tedbirlere göre sürdürmek zorundayız” dedi.

Cezaların ve müeyyidelerin ağırlığına işaret eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Tüm denetim ekiplerimizle ‘sağlık için hepimiz için’ mottosuyla sahadayız. Biz koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlarımızı uyararak ve farkındalık oluşturarak vazifemizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızdan da üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapmalarını bekliyoruz. Cezalar ağır. Cezai işlemler uygulanıyor. Tahsili cihetine de gidiliyor. Vatandaşlarımızda bu cezalar tahsil edilmeyecek şeklinde yanlış bir algı var. Şuanda tespit edilen vatandaşlarımızı yurda göndermeye de başladık. Bunların hepsi ağır müeyyideler. Vatandaşlarımız, bireysel sorumluluklarını yerine getirirseler bu tür müeyyidelerle karşılaşmazlar. Vaka artışını önlemek için yaşamımızı tedbirlere göre sürdürmeliyiz. Vatandaşlarımızdan da bu konudan taviz vermemelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.



