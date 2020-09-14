Kaymakam Demir: “’Keşke yapmasaydım’ dememek için tedbiri elden bırakmayın”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, virüse yakalanan hastaların karşı karşıya kaldığı yaşam mücadelesinden örnekler vererek vatandaşları uyardı.

Birçok hastanın ölümle yaşam arasındaki ince çizgide kaldığı yönünde beyanlarının olduğunu kaydeden Kaymakam Demir, uyarıları kulak arkası ettikleri için virüs kapanların pişmanlıklarını ‘keşke yapmasaydım’ sözüyle dile getirdiklerini söyledi.İlçe Pandemi Kurulu toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Pandemi Kurulu’nda yer alan daire amirleri ve temsilcilerinin katıldığı toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Demir, Kovid-19 salgının önlenmesine yönelik olarak bir dizi ek tedbirin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Kamusal alanda maske takma zorunluluğu ve özellikle de düğün-nişan gibi törenlerle ilgili kısıtlamaların salgının kontrol altına alınması için önemli olduğunu ifade eden Kaymakam Demir, tedbiri elden bırakıp virüs kapanların yaşadıklarından ders çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İlçede, Temmuz ayı itibariyle artan pozitif vakaların artışa geçtiğini belirten Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Sürecin en başından beri tedbirlere uyulması noktasında vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Ancak bu uyarılara kulak tıkayan, virüsün yayılmasında en önemli mücadele yöntemi olan maske takmayı bile önemsemeyen vatandaşlarımız, bu durumun ne kadar zor bir süreç olduğunu hastalanınca anlıyor. Doktorlarımız ve sağlık görevlilerimiz de, pozitif hastaların ağızlarından bu şekilde pişmanlık öykülerine şahit oluyorlar. Özellikle de yoğun bakımda kalan hastalar için çok zor bir süreçten bahsediyoruz. Toplu olarak bulundukları düğün, nişan ya da cenaze töreni gibi organizelerde sosyal mesafe ve maske kuralının önemsenmemesi nedeniyle virüsü kaptıklarını belirten hastaların en büyük pişmanlığı ise ‘bana bir şey olmaz’ diye hareket etmesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Kovid-19 hastalarıyla ilgili hastalığı kapma süreci incelendiğinde sosyal mesafeyi ihlal eden ve maske takmadan insanlarla temas kuranların ön plana çıktığını vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Hastaların en büyük korkusu ise, virüsü sevdiklerine bulaştırmış olmak. Testi pozitif çıktıktan sonra ‘keşke yapmasaydım’ dememek, sevdiklerimizi tehlikeye atmamak için yapacağımız tek şey tedbiri elden bırakmamak. Bu konuda devletin tüm birimleri en hassas şekilde hareket ediyor. Hemşerilerimiz de bu hassasiyeti gösterirse, vaka sayısını önemli ölçüde azaltabiliriz. Maske-mesafe ve temizlikten ödün vermeden yaşamımızı sürdürürsek hem kendimizi hem de toplumun tamamını acı sonuçlardan korumuş oluruz. Bir kez daha vatandaşlarımızdan tedbirlere harfiyen uymaları noktasında ricada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.





