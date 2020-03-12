Kaymakam Demir, Karamağara ve Keçemağara’da incelemelerde bulundu

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bölge halkının toprağına ve millete bağlığına dikkati çekti.
Kaymakam Demir, “Zorlu iklim koşullarına, zorlu trafik yolculuklarına, kışları kapanan yollarına rağmen huzur ve mutluluk dolu insanlarımızın yaşadığı Karamağara ve Keçemağara mahallelerimizin misafiri olduk. Tüm zorluklara rağmen devletine, milletine ve toprağına gönülden bağlı bu coğrafyadaki vatandaşlarımıza devletim ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.
Bu zor şartlara aldırış etmeden birer eğitim neferi olarak burada geleceğimiz olan çocukları yetiştirmeye kendini adayan öğretmenlerimize de gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim aşkı ile pırıl pırıl gözleri bizlere hoş geldin diyen, Karamağara ve Keçemağara İlkokulu öğrencilerimizle hasbıhal eyledik. Bu vatana ve millete hizmet etmekten dolayı bir vatandaş olarak ve bir kaymakam olarak bir kez daha gurur duydum” dedi.