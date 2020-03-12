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Kaymakam Demir, Karamağara ve Keçemağara’da incelemelerde bulundu

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mahalle ziyaretleri kapsamında ilçe Karamağara ve Keçemağara’da vatandaşlarla bir araya gelerek okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demir, Karamağara ve Keçemağara’da incelemelerde bulundu
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 İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Hacı Mehmet Yılmaz’ın eşlik ettiği ziyarette, her iki mahallede muhtarlar ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Kaymakam Demir, öğrencilerin de sınıflarına misafir oldu. Eğitim ve öğretim faaliyetlerini yerinde inceleyen Kaymakam Demir tüm sınıfları, tüm öğretmenleri tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini sordu. Mahalle muhtarlarıyla da tek tek görüşerek mahalle ihtiyaç ve taleplerini değerlendiren Kaymakam Demir, kamu kurumları adına hizmetlerin aksatılmadan mahallelere ulaştırılacağını ifade etti.

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, bölge halkının toprağına ve millete bağlığına dikkati çekti.

Kaymakam Demir, “Zorlu iklim koşullarına, zorlu trafik yolculuklarına, kışları kapanan yollarına rağmen huzur ve mutluluk dolu insanlarımızın yaşadığı Karamağara ve Keçemağara mahallelerimizin misafiri olduk. Tüm zorluklara rağmen devletine, milletine ve toprağına gönülden bağlı bu coğrafyadaki vatandaşlarımıza devletim ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu zor şartlara aldırış etmeden birer eğitim neferi olarak burada geleceğimiz olan çocukları yetiştirmeye kendini adayan öğretmenlerimize de gönülden şükranlarımızı sunuyorum. Eğitim aşkı ile pırıl pırıl gözleri bizlere hoş geldin diyen, Karamağara ve Keçemağara İlkokulu öğrencilerimizle hasbıhal eyledik. Bu vatana ve millete hizmet etmekten dolayı bir vatandaş olarak ve bir kaymakam olarak bir kez daha gurur duydum” dedi.

 


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