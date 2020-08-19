Kaymakam Demir, Karahöyük’teki kazı çalışmalarını inceledi

Elbistan’ın tarihine ışık tutacak eserlerin ortaya çıkarıldığı Karahöyük ve Hamza Tepe bölgesindeki arkeolojik kazı çalışmaları, Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Uysal tarafından 5 yıldır yürütülüyor. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Karahöyük ve Hamza Tepe bölgesindeki arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu. Kazı alanında Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bora Uysal tarafından Kaymakam Demir’e, gelinen nokta, çıkan eserler, yapılacak çalışmalar hakkında detaylı olarak bilgilendirme yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de katıldığı kazılarda, Karahöyük’teki yerleşimin, milattan önce 2000’li yıllarda başladığına dönük bulgular elde edilmişti. 2015 yılından beri süren kazı çalışmasında, Hamza Tepe olarak adlandırılan bölgede günümüzden 3 bin yıl öncesine tarihlenen, ölülerin yakıldıktan sonra küllerinin konulduğu urne (kap) mezar bulunmuştu. Karahöyük’teki bilimsel kazı çalışmasında ortaya çıkarılan Luvi dili ile yazılmış silindir mühür ve stelin ise benzerinin bulunmadığı belirtiliyor. Eşsiz bir özelliğe sahip tarihi eserlerden kitabe şeklindeki Stel’in, ‘Ir-Tešub’ adlı büyük bir kralla ilişkili olan Armanani isimli bir yöneticinin, yerel ‘Fırtına’ tanrısına ithaf ettiğinin yazdığı belirlendi. ‘Karahüyük Steli’ olarak adlandırılan bu eşsiz eser, Elbistan Kent Müzesi’nin girişine konuldu.













