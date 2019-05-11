Kaymakam Demir: “Kamu binalarıyla ilgili envanter çalışmamız sürüyor”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, kamu kurumları ile Elbistan Belediyesi’ne ait binalarla ilgili bir envanter çalışması yapıldığını söyledi.

İlçedeki bazı kurumların binalarında yapısal ve fiziki yetersizlik gibi sorunların bulunduğunu hatırlatan Kaymakam Demir, “Geçtiğimiz aylarda imarla ilgili konular gündeme gelmişti. Bu esnada da merkezde kalan kamu kurumları, kamu kurumlarının ihtiyaçları noktasında tam sağlıklı planlama yapamadığımız konular konuşuldu. İmarla ilgili konular konuşulurken bu konular da ön plandaydı. Biz de kamu anlamındaki durumumuz ve envanterimiz nedir diye vaziyetimize baktık. Kamu kurumlarımıza ait binalarla ilgili sıkıntılarımız var. Emniyet binamız, müftülük binamız, jandarmamızın binasıyla ilgili çeşitli problemler var. Yer darlığından dolayı talebi olan kurumlarımız var. Sayın Başkanımızla birlikte de kamunun elinde neler var, belediyenin elindeki envanterleri ortaya çıkardık. Vatandaşın müşterek ihtiyaçları noktasında durumumuzu bilelim istedik. Bazı kamu kurumlarımızın bina talepleri var. İstiklal Üniversitesi kuruldu. İstiklal Üniversitesi için yer talepleri oldu. Hazırda bina veya yer varsa diye talep var” ifadelerin kullandı.

Hem kamu hem de Elbistan Belediyesi’nin bina stokunun tam anlamıyla envanteri çıkarıldıktan sonra talepler doğrultusunda öncelik sırasına göre bir paylaşım yapılacağını vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kamuoyunda bazı kurumların yerleri ile ilgili bazı konular gündeme geldi. Biz, envanteri toplamda masaya yatırmaya çalışıyoruz. FETÖ’den devralınan yerler olmuş. Bunlardan istifade edilemeyen yerler var. Dernek binası ve dershane olarak kullanılan iş merkezi bölümleri var. Kullanılmayan okul binaları var. Bir taraftan diş hastanemizin yenisi yapılıyor. Eski yerine ne yapacağımızı düşünüyoruz. Adliyemiz yeni binaya taşınacak. Meteorolojinin bir alanı var. Park olarak kullanılabilir. Böyle bir envanter çalışmasını uzun süredir yapıyoruz. Bu çalışmada da henüz sona gelmedik. Bu konuda stokumuzu bir tarafa sağlıklı bir şekilde alacağız öbür tarafta da talepleri alacağız. Öncelik sırasına göre de kamunun ihtiyaçlarına göre paylaştıracağız. Bu paylaşım, planlamanın da gereği. Bu tür planlama belki de çok yerde yapılmıyordur ama Sayın Belediye Başkanımızla böyle bir çalışmanın içindeyiz. Bu planlamalar sağlıklı yapılırsa geleceğe daha yaşanılabilir ve düzenli bir şehir bırakma imkanı doğar. Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesini de istemeyiz. Hiçbir kurum mağdur olmaz. Vatandaşa en yakın hizmeti vermek esastır. Gerekli detaylı açıklamayı da çalışmalarımızın sonuna doğru yapacağız” ifadelerini kullandı.