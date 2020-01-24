Kaymakam Demir: "İlçemizde bir sıkıntı yok"

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremde Elbistan'da bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.Kandilli Rasathanesi'nin verilerine Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 20.55'teki şiddetli deprem, Elbistanda da hissedildi. Deprem sonrasinda vatandaslar büyük panik yaşadı. Evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarına binerek boş alanlara gitmeye çalıştı. Sehir merkezinde trafik yoğunluğu oluştu. Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, depremin ardından tüm ekiplerin teyakkuza geçirildiğini belirtti. Elbistan'da hasar görmüş bina ya da yaralı bilgisinin olmadığını vurgulayan Kaymakam Demir, "Şu an için ekiplerimizle ve muhtarlarımızla iletişimimiz devam ediyor. Bu saate kadar ilçemiz genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Gerek kamu kurumlarımızda gerekse de vatandaşlarımızın yaşadığı binalarda bir sorun yok. Başta Elazığlılar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" şeklinde konuştu.