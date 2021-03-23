Kaymakam Demir, huzurevinde gönül aldı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve eşi Dilek Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve eşi Tülay Sert’le birlikte Yaşlılar Haftası dolayısıyla Nuri Taphasanoğlu Huzurevi’ne ziyarette bulundu. Kaymakam Demir, ilk olarak huzurevi müdürü Remzi Şahin’nden bilgi aldı. Daha sonra dinlenme salonuna geçerek yaşlılarla tek tek sohbet eden ve hatırlarını soran Kaymakam Demir, yaptığı değerlendirmede, “Bize hayatı öğreten, topluma öncülük eden rehberlerimizsiniz. Geçmişle gelecek arasındaki köprümüz sizlersiniz. Tüm büyüklerimizin Yaşlılar Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yaşlılara vefanın, toplumsal bir görev olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Sosyal devlet olmanın bilinci ile ister huzurevinde kalsın isterse de kendi evinde yaşamını sürdürsün tüm yaşlılarımızın taleplerini, sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırma konusunda tüm gayreti gösteriyoruz. Çünkü yaşlılarımız, bizim için gerçekten önemli bir hazinesiniz. Her biriniz, ömrünüz boyunca edindiğiniz bilgi ve tecrübeleri, nesilden nesle aktararak toplumumuzda önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bizler de sizlerin yalnız olmadığınızı hissettirmek için buradayız” şeklinde konuştu.

Kaymakam Demir, yaşlılara karanfil hediye ettikten sonra birlikte yemek yedi.

Huzurevi sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Kaymakam Demir’e teşekkür ettiler.