Kaymakam Demir: “Hayat da aşı da ertelemeye gelmez”

Kaymakam Demir, sağlık personellerinin aşılama oranını arttırmak için görev başında olduğunun altını çizerek, toplum sağlığının korunmasında herkesin üstüne düşeni yapması çağrısında bulundu.

Elbistan’da Covid-19 salgının önlenmesi için aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, ilçenin değişik noktalarında kurdukları aşı çadırlarında henüz 1.doz aşısını olmayan vatandaşlar başta olmak üzere tamamlama aşılarını yapıyor. Elbistan’daki bu çalışmalarla hedef kitledeki kişilerin en az yüzde 75’ine 1.doz aşısını yaparak kentin düşük risk kategorisine girmesi hedefleniyor.

Kaymakam Özkan Demir, aşı çadırlarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çadırlarda aşı olan vatandaşlarla da görüşen Kaymakam Demir, “Sağlık personellerimiz görevlerinin başında. Aşı olmayı erteleyen vatandaşlarımızı bekliyorlar. Aşı haritasında ‘mavi’ olmaya az kaldı. Elbistan için, sağlığımız için şimdi kolları sıvama vakti” dedi.

Covid-19 salgınından kurtulmanın aşıdan geçtiğini ifade eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şunları söyledi:

“İlçemizde aşılama çalışmalarını seferberlik halinde sürdürüyoruz. Henüz aşısını olmamış ya da 2.ve 3.dozunu yaptırmamış hemşerilerimize, aşının salgına karşı en büyük gücümüz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Aşısını olan vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta okullarımız açılıyor. Okullar açılmadan mavi kategoriye geçmek için hemşerilerimizden aşı konusunda özveri bekliyoruz. Aşının da, kendimiz ve sevdiklerimizin hayatının da ertelemeye gelmeyeceğini asla aklımızdan çıkarmayalım.”

Aşının yanı sıra, salgının başından beri uygulanan maske-mesafe ve temizlik konularından da taviz verilmemesini isteyen Kaymakam Demir, “Şuan en tehlikeli yaklaşım, ‘bana bir şey olmaz’ düşüncesi ile hareket etmek. Toplumun sağlığının korunması noktasında hepimize büyük görevler düşüyor. Rehavete kapılarak tedbirleri bırakmak için çok erken. Maske mesafe ve temizlik kurallarına sıkı sıkıya bağlanmalıyız” şeklinde konuştu.