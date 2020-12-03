Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kendisi de bedensel engelli olan İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz'u makamında misafir etti.

Kaymakam Demir, Marangoz nezdinde tüm engelli vatandaşların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak, engellerin sevgi ile aşılacağını söyledi.

Kaymakam Demir, “Engeller sevgi ile aşılır; sevgi varsa engel yoktur. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle tüm engelli bireylerimizi sevgi ile kucaklıyorum. Engelli bireylerin hayatlarının idamesi için engelleri aşması ve fırsat eşitliğinin sağlanması adına tüm projelerin destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği sözcüsü Yahya Marangoz, daha sonra gazetemizi ziyaret ederek yönetim kurulu üyesi Ökkeş Saatçi ile görüş alışverişinde bulundu.

Burada bir değerlendirme yapan Marangoz, ilçedeki bedensel engellilerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması konusunda atılması gereken adımlara değindi.

Engelli vatandaşların, sosyal yaşamda önceliklerinin olduğunu hatırlatan Marangoz, tüm engellilerin de bu önceliklerin farkında olması gerektiğini söyledi.



