Kaymakam Demir: “Elbistan, e-sınav merkezi olacak”

Sistemin hazırlanmasının ardından yılbaşı itibariyle vatandaşların başta ehliyet sınavı olmak üzere birçok sınav için il merkezine gitmek zorunda kalmayacağını belirten Kaymakam Demir, böylelikle vatandaşların, hem zaman kaybından hem de ekonomik açıdan önemli bir yükten kurtulacağına işaret etti.

Ehliyet, ustalık ve kalfalık sınavları, elektronik ortamda ‘e-sınav’ olarak adlandırılan sistem üzerinden yapılıyor. Başta Elbistan olmak üzere çevre ilçelerdeki binlerce kişi, bu sınavlara katılabilmek için 200 kilometreye yakın bir mesafeyi kat ederek Kahramanmaraş il merkezine gitmek zorunda kalıyordu. Vatandaşlar açısından ekonomik külfeti bir yana zaman kaybı yönünden de ciddi sorunlar doğuran e-sınav uygulamasının Elbistan’da da yapılabilmesi için bir süredir devam eden girişimlerde önemli bir aşama kaydedildi.

Elbistan’ın e-sınav merkezi olabilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili son durumu paylaşan Kaymakam Özkan Demir, uzun süredir emek verdikleri bu önemli hizmetin ihale aşamasına getirildiğinin bilgisini verdi.

Elbistan’ın, çevre ilçelerle birlikte 250 bin nüfusa hitap eden bir merkez olduğunu vurgulayan Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“İlçemizde göreve başladığımız ilk günden bu yana kamu hizmetlerinin kalitesinin ve niteliğinin arttırılması, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunma anlamında elimizden gelen mücadeleyi sarf ediyoruz. Sayın Bakanımızın katkıları, Sayın Valimiz ve büyüklerimizle birlikte, siyasilerimizin destekleri ile Elbistan’ımız ve yakın çevredeki vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında mücadelemize devam ediyoruz. İyi ve güzel bir haberi kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. E-sınavla ilgili olarak bulunduğumuz hafta içerisinde ihalesi yapılarak ilçemizde faaliyete geçmiş olacak. Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde bu sistemin altyapısı hazırlanacak. Yılbaşı itibariyle de bu sistemin kurulmasını bekliyoruz.

E-sınavından vatandaşlarımızın ehliyet sınavı diye tabir ettiği sınav dahil olmak üzere ustalık, kalfalık sınavları yapılmakta. Teknolojinin de gelişmesi ile bütün sınav uygulamaları da elektronik olarak o sisteme dahil edilme noktasında. Bundan sonraki sınavların da elektronik olarak yapılması beklenmekte. Elektronik sınav sisteminin ilçemize kazandırılması gerçekten vatandaşlarımıza önemli bir kamu hizmeti olacak. Yaklaşık 1 yıldır bunun mücadelesini veriyorduk. Sayın Bakanımızın, milletvekillerimizin ve büyüklerimizin desteği ile bu aşamaya geldik. İnşallah vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olur. Bununla birlikte kamu hizmetlerinin niteliğinin artması, ilçemizde olmayan bazı kamu hizmetlerinin ilçemize kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Başta Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey’e, Sayın Valimize, milletvekillerimize Elbistanlılar adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Hizmetlerin yerinde görülmesinin esas olduğunun altını çizen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu bölgede yaklaşık 250 bin vatandaşımız yaşıyor. İl merkezine de uzak bir noktadayız. Bugün vatandaşımızın yola çıkıp sınava gidip gelmesi neredeyse 1 gününü alabiliyor. Hem yorgunluğu hem de maddi anlamda kayba neden oluyor. Hizmetlerin yerinde görülmesi esastır. Elbistan ve havzasının kendine özgü durumu ile mesafe durumlarından dolayı il merkezindeki birçok hizmetin burada olmasında sonsuz fayda var. Bir hizmet almak için 200 kilometre gidip gelmek hiçbir anlamda rantabl değil. Hem kişisel anlamda hem de devletin verdiği hizmet kalitesi yönünden çağın gereklerine de çok uyan konular değil. Biz, çağın gerekleri anlamında vatandaşa da verilen değerin göstergesi anlamında hizmetlerin yerinde ve burada verilmesinden yanayız. Devletimizin düşüncesi de bu. Bunu temin etme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.