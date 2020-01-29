Kaymakam Demir: “Elbistan, depremzedeler için birlik oldu”

Kaymakam Demir, “Elazığ’daki deprem sonrasındaki süreçte, şehrimizin ve milletimizin birlik beraberlik ruhu ile hareket etmekten bir an bile geri durmayacağını bir kez daha gördük” dedi.

Elazığ merkezli deprem sonrasında ilçedeki dayanışma ruhunun önemine işaret eden Kaymakam Demir, “24 Ocak Cuma günü Elazığ merkezli bir deprem yaşandı. Deprem, ilçemizde de ciddi şekilde hissedildi. Depremin ardından, devletimizin tüm birimleri arama kurtarma çalışmaları ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım için organize bir şekilde harekete geçti. Ne yazık ki 41 vatandaşımızın depremde yaşamını yitirmesi bizleri derinden sarstı. Depremin ardından, mağdur olan vatandaşlarımıza yardım etmek için adeta bir seferberlik başlatıldı. Depremi olmasa da acısını yüreklerinde hisseden vatandaşlarımız, bir yardım yarışına girdi. Bu dayanışma ile milletimizin birlik beraberlik ruhu ile hareket etmekten bir an bile geri durmayacağını bir kez daha gördük” dedi.

Elbistanlıların da birlik ve beraberlik ruhu ile hareket ettiğini vurgulayan Kaymakam Demir, “Depremde yaşanan can kayıplarının üzüntüsünü yaşarken odalarımız sivil toplum kuruluşlarımız, esnaflarımız ve vatandaşlarımızın yardım gayretlerini görmenin mutluluğunu, sevincini birlikte yaşadık. Depremin ardından bölgeye destek olmak isteyen vatandaşlarımız yardımlarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadı. Zaten devlet olmanın, millet olmanın en önemli şartlarından biri de tasa ve kıvançta birlik olabilmektir. Bunun en güzel örneğini Elbistan’da da verdik. Yardım için adeta sıraya giren tüm Elbistanlı hemşerilerimize, esnaflarımız ve sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir afetin bir daha yaşanmaması temennisi ile depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.