Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçedeki çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak ilçeye bağlı Çatova Mahallesi’ndeki hayvancılık ve besi işletmesini gezen Kaymakam Demir, ilçenin sektördeki önemine dikkati çekti.

Ekonomi başta olmak üzere diğer tüm alanlarda Elbistan halkının yanında olduklarını belirten Kaymakam Demir, “Ekonominin omurgası esnaflarımızdır. Ekonomi ve diğer tüm alanlarda Elbistan halkının yanında yürüdüğümüzü bir kez daha burada ifade etmek isterim. Sanayi ve tarımsal ekonomi bir ülkenin geleceğidir. Bu kapsamda faaliyet gösteren tüm orta ölçekli ve büyük ölçekli esnaflarımıza devletimiz sürekli destekler vermektedir. Bu zamana kadar sürekli esnaflarımızın yanında oldum bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğim. Bu kocaman işletmeyi kuran, yürüten istihdam sağlayarak ilçe ekonomisine katkı sağlayan ev sahibi şirkete ve sahiplerine ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.