Kaymakam Demir: “Ekiplerimiz, mağduriyet yaşanmaması için 24 saat sahada olacak”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İçişleri Bakanlığı’nın aldığı 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı kararı doğrultusunda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.

Kaymakam Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri ile polis ve jandarma ekiplerinin bu konuda gereken hassasiyeti gösterdiğini belirterek, “Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışacak” dedi.

Tüm vatandaşların Nevruz Bayramı’nı da kutlayan Kaymakam Demir, millet olarak koronavirüs tehlikesini yeneceğimizi vurguladı.

Vatandaşlardan evlerinde kalmasını isteyen Kaymakam Demir, alınan tedbirlere harfiyen uyulmasının önemine değindi.

Bu sürecin atlatılmasında en önemli unsurun tedbir olduğunu anlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza yönelik bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Sokağa çıkma yasağı uygulamasının başlamasıyla birlikte biz de tüm imkanlarımızı seferber ettik. 65 yaş ve kronik rahatsızlığı olan sağlıkları açısından sokağa çıkması yasaklanan veya herhangi bir yakını olmayan 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın başta sağlık olmak üzere bazı zorunlu temel ihtiyaçlarının karşılanması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine anında cevap verilmekte ve herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasına özen gösterilmektedir. Oluşturduğumuz ekiplerimiz, bu amaçla 24 saat esasına göre sahada çalışma yapacak.

Bahar bayramını kutladığımız bugünlerde vatandaşlarımızdan evde kalmalarını istiyoruz. Bu yıl belki biraz buruk bir nevruz bayramımız oldu ama milletimiz bu sıkıntıları da atlatacak kuvvet ve iradeye sahiptir” ifadelerini kullandı.