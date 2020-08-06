Kaymakam Demir eğitim yatırımlarını inceledi

Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ile birlikte eğitim yatırımlarını inceleyen Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, eğitim yatırımlarının Elbistan’da eğitim kalitesinin artmasında çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

İMKB Fen Lisesi spor salonu, Pınarbaşı İlköğretim Okulu, Fatih İlkokulu inşaatları ve Güneşli Anaokulu’nda incelemelerde bulunan Kaymakam Demir, Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’tan yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Eğitime yönelik yatırımlardan dolayı kendilerine her zaman destek olan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür eden Kaymakam Demir, “İlçemizdeki eğitim yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Şu anda Pınarbaşı İlköğretim Okulu’muzun önündeyiz. 24 derslikli bir okulumuz. Son yıllarda ilçemiz gerçekten önemli yatırımlara ev sahipliği yaptı. Sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın destekleri ile eğitim noktasında çıtamızı yükselttik. Bu yatırımlar ilçemizde eğitim kalitesinin artmasında çok önemli bir rol üstlendi. Bunu sınavlarda çocuklarımızın başarıları ile görme imkanı buluyoruz. Bu noktada sayın bakanımıza teşekkür ediyorum, milli eğitim teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Eğitim noktasındaki yatırımlarımız inşallah artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

24 derslikli Fatih İlkokulu inşaatında da incelemelerde bulunan Kaymakam Demir, “Fatih İlkokulu’muz şuan temel atma aşamasında. 24 derslikli ilkokul olarak yapılması planlanıyor. Eğitim yatırımlarımız Allah’a şükürler olsun ki artarak devam ediyor ve devam da edecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum eğitim camiamıza ve Elbistan’ımıza” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, Elbistan’ın her köşesinde bir eğitim yatırımının yükseldiğini ifade ederek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a ve Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e teşekkür etti.



































