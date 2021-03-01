Kaymakam Demir: “Deprem gibi afetlere karşı seferberlik başlattık”

Afet Farkındalık Eğitimi, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında gerçekleştirildi. Kahramanmaraş İl Afet Müdürlülüğü (AFAD) eğitim birimi personellerince İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları amirleri, afetle ilgili sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarının katılımı ile İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Salonunda yapılan Afet Farkındalık Eğitimi’nde Elbistan’ın afet yönetim planını değerlendirdi.

Toplantıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kaymakam Demir, devletin tüm birimleri başta olmak üzere vatandaşların da afetler konusunda hazırlıklı ve güçlü bir farkındalık düzeyini sağlama gayretinde olduklarını söyledi.

İlçenin afetlerle ilgili mevcut durumu analiz etmek ve riski azaltmak için belirlenecek yol haritası için bu tür toplantılar düzenleneceğini kaydeden Kaymakam Demir, “Afet Farkındalık eğitimimizde ilçemizde güvenli bir yaşamın sağlanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenecek afet eğitim seferberliği ve bu kapsamda kurum ve kuruluşların sorumlulukları ele alındı” dedi,

2021 yılının, Afet Eğitim Yılı olacağını ifade eden Kaymakam Demir, deprem açısından yüksek riskli coğrafyada bulunan Elbistan için de bu konuya özel önem vereceklerini hatırlattı.

Başta deprem olmak üzere diğer farklı afetlere hazırlıklı olmanın, insan hayatı için taşıdığı öneme değinen Kaymakam Demir, “Afetlere karşı vatandaşların bilinç düzeyini yükseltmek, afetler karşısında iyi ve koordineli çalışabilen organizasyonlarla vatandaşların hayatını korumak ve muhafaza etmek sorumluluğumuz var. İçişleri Bakanlığımızın talebi ve Cumhurbaşkanımızın onayıyla 2021 yılı afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu yıl boyunca tüm kurum kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşları, belediyelerimizin de katkı ve desteğiyle yoğun bilinçlendirme çalışmalarının yürütüleceği bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu amaç doğrultusunda önümüzdeki günlerde yaygın ve etkin bir şekilde eğitimler düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek bu tür afetlerle ilgili sahada çalışma yapacağız” ifadelerini kullandı.













