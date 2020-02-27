Kaymakam Özkan Demir, yayımladığı kandil mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kandiller insanlarımızı birbirine yaklaştıran kardeşlik, akrabalık, komşuluk ve dayanışma duygularını arttıran, kalp dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir. İnsanlarımızın, Yaradan’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede birlik, beraberlik ve huzurumuzun artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz Regaip Kandil’inin İslam âlemine, ülkemize ilçemize ve tüm insanlığa sağlık, esenlik ve mutluluklar getirmesini diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”
Kaymakam Demir'den Regaib Kandili Mesajı
Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yayımladığı Regaib Kandili mesajında İslam âleminin ve Elbistanlıların Üç Ayların Başlangıcı olan Regaip kandilini kutladı.
27 Şubat 2020 Perşembe 14:42
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