Kaymakam Demir: “Covid’le mücadelede hassas bir döneme girdik”

Yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin ara tatilinin başladığını belirten Kaymakam Demir, bu dönemdeki hassasiyetin de her zamankinden daha üst seviyede olması gerektiğine işaret etti.

Covid-19 salgınına karşı ilçe genelindeki denetimlerin birçok alanda sıkılaştırılarak sürdüğünü ifade eden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, vatandaşlardan da kalabalık ortamlardan kaçınmalarını istedi.

İlçede pozitif vakaların sayısında Eylül ayına göre düşüş olsa da riskin devam ettiğini vurgulayan Kaymakam Demir, kış aylarında alınacak tedbirlerin öneminin de arttığına işaret etti.

Henüz doğrudan etkili bir tedavi ve aşısı bulunamayan Covid-19’a karşı en etkin tedbirin maske, mesafe ve temizlik olduğunu yineleyen Kaymakam Demir, “Son dönemde ülke genelinde salgının boyutunun arttığını gözlemliyoruz. Günlük vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Her gün çok sayıda kişinin virüsle mücadelesini kaybettiğine şahit oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızın, virüse yakalanmasını ve hayatını kaybetmesini istemeyiz. Kamu kurumları olarak bu konuda her türlü önlemi alıyoruz. Mevcut tedbirlere ek olarak yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu tedbirlerin tek amacı var o da vatandaşımızın sağlığını korumak. Bu noktada sadece kamunun aldığı tedbirlerle vatandaşlarımıza da görev düştüğünü her defasında dile getiriyoruz. Salgının boyutunun artması ya da azalması herkesin kendisini korumasıyla mümkün.

Artık yaz mevsimini geride bıraktık. Virüsün yayılım hızının artması için daha riskli bir dönem olarak değerlendirilen kış mevsimine girdik. Bu riskli dönemde en çok dikkat edilmesi gereken husus da fiziksel mesafenin azalacağı kalabalık ortamlardan uzak durulması. Yeterli havalandırma imkanının olmadığı bu yerlerde bulaş riskinin de artacağı unutulmamalı. Ev ziyaretlerine bir müddet ara vermeliyiz. Kamuya açık alanlarda sigara yasağı, iş yerlerinde maske, mesafe, hijyen gibi kurallardan da asla taviz vermeyelim” dedi.

Salgının artmasında virüsü önemsememe duygusunun etkisinden bahseden Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Bu düşüncenin çok yanlış olduğunu, yakınlarımızdan ya da sevdiklerimizden birini kaybedince anlamamız gerekmiyor. Bu işin şakası yok. Virüse yakalanıp yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kişilerin ‘tek bir nefes’ için yalvardıkları, asla aklımızdan çıkmamalı. O yüzden herkesin desteği gerekiyor. Bu virüsü yenmemiz, bizim elimizde. Vatandaşlarımız, önce kendilerini sonra sevdiklerini ve nihai olarak da toplumun tamamını virüs belasından korumak için tedbirlere riayet etmeli” değerlendirmesinde bulundu.