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Kaymakam Demir: “Çanakkale, dirilişin simgesidir”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 106.yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Demir: “Çanakkale, dirilişin simgesidir”
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Mehmetçik'in, tüm dünyaya ispatladığı inancın, cesaretin, azmin ve manevi mirasın 106 yıldır aynı ruhla canlı tutulduğunu belirten Kaymakam Demir, “Çanakkale, yedi düvelin karşısında büyük Türk milletinin topyekûn ayağa kalktığı bir dirilişin simgesidir” dedi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk milleti birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve her zaman tarihe yön veren parlak zaferlere imza atmıştır. Çanakkale Zaferi de, Kurtuluş Savaşımıza meşale olmasının yanı sıra; Mehmetçiğin imkânsızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destanın adıdır. 18 Mart 1915’te ‘Çanakkale geçilmez’ diye tarihe altın harflerle kazınan bu destanın her bir dizesi, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen ecdadımızın nasıl bir ruhla kenetlendiğinin tüm dünyaya en iyi şekilde anlatmıştır.”

106 yıl önce kazanılan bu zaferle Türk milletinin yazgısının değiştiğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık destanının canla, kanla, imanla yazıldığı Çanakkale, milletimizin yazgısını da değiştirmiştir. Aziz ecdadımız 106 yıl önce olduğu gibi bugün de yarın da vatanına, geleceğine ve bağımsızlığına sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim gösterecektir.  Namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanımızın mirasını nice yıllar boyunca canlı tutmak en büyük görevimizdir.

Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanını canından aziz bilen kahraman şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” diye konuştu.

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Kaymakam Demir: ÇanakkaleDirilişin Simgesidir