Kaymakam Demir: “Bu kadar mücadele ve emek boşa gitmesin”

Elbistan İlçe Emniyet Müdür Vekili Mehmet Ali Kayhan, İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’la birlikte esnafları tek tek dolaşan Kaymakam Demir, maske, sosyal mesafe ve temizlik kuralı konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘sağlık için hepimiz için’ mottosuyla koronavirüs denetimlerine devam ettiğini belirten Kaymakam Demir, yaklaşan kış ayları nedeniyle artması beklenen grip vakalarına dikkati çekti.

Kamu kurumlarının pandemi süreciyle ilgili hassasiyetinin vatandaşlarca da gösterilmesinin önemine vurgu yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Her hafta pandemi kapsamında ilçemizin değişik noktalarında denetimlerde bulunuyoruz. Bu gün de sebze ve meyve halimizdeyiz. Esnaflarımızla bir araya geldik. Kamu görevlileri olarak pandemi sürecinde elimizden gelen gayretin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da elinden geleni ve üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. Bu mücadeleyi fert fert, birey birey vereceğiz. Vaka sayılarımız inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Önümüzdeki süreç daha kritik. Kış mevsimi yaklaşıyor. Üzerimize düşeni yapmaya devam edelim. En azından önümüzdeki günlere daha hazırlıklı ve daha rahat girelim. Bu kadar mücadele ve emek de boşa gitmesin” diye konuştu.

Kaymakam Demir, daha sonra esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi.











