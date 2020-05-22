Kaymakam Demir: “Bu bayramda gönül bayramlaşması yapalım”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan Bayramı’nın, bu yıl koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde kutlanacağını belirten Kaymakam Demir, “Bu bayramda eski alışkanlıklarımızı ve geleneklerimizi bir kenara bırakıp, gönül bayramlaşması yapmalıyız” dedi.

Mesajında, on bir ayın sultanı Ramazan’ın ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kaymakam Demir, bayram günlerinin manevi duyguların coştuğu, kırgınlıkların ve küskünlüklerin unutulduğu, sevgi, saygı ve kardeşlik hislerinin doruğa çıktığı müstesna günler olduğuna işaret etti.

Vatandaşlardan, bayram süresince uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere koronavirüs tedbirlerine riayet etmelerini isteyen Kaymakam Demir, “Kovid-19 salgını ile mücadele nedeniyle bu bayramda alışkanlıklarımızı ertelemek zorunda kaldık. Bu bayram süresince alınan tedbirlere ek olarak ülkemiz genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sevdiklerimizin ve bizlerin sağlığı için devletimizin belirlediği bu kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. Elbette akrabalarımızla, büyüklerimizle, sevdiklerimizle bayram sevincini paylaşacağız. Belki büyüklerimizin ellerini öpemeyeceğiz. Bayram ziyaretlerini, bir sonraki bayrama ertelememiz gerekiyor. Bu bayram da fiziki olarak değil de iletişim araçlarını kullanarak bayramı kutlar ve mesafeleri ne kadar uzak tutarsak sevdiklerimizi bir o kadar da korumuş oluruz. Gelecekteki bayramlarımızın bayram olması için bu yıl tedbiri elden bırakmayacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve milletimize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, başta aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimiz olmak üzere tüm Elbistanlı vatandaşlarımızın bayramını kutlar, aileleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve esenlik dolu günler dilerim. Bayramı, huzur ve esenlik içerisinde geçirmemiz için görevi başında olacak olan ve bu süreçte canı pahasına üstün gayretler gösteren bütün sağlık, güvenlik, vefa sosyal destek, zabıta personelimiz başta olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.