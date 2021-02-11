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Kaymakam Demir, aşı programı ve vaka sayılarını değerlendirdi

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçedeki aşı takviminin belirlenen program dahilinde sorunsuz şekilde ilerlediğini ve vaka sayılarının da stabil hale geldiğini söyledi.

Kaymakam Demir, aşı programı ve vaka sayılarını değerlendirdi
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Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne vefa ziyareti gerçekleştirdi. Kaymakam Demir, ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Kazım Çıtak’tan ilçedeki aşılama programı ve vaka sayıları hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyarette bir değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, ilçede gözle görülür şekilde düşen Covid-19 vaka sayıları ve aşılama programına değindi.

Kaymakam Demir, “İçişleri Bakanlığımız tarafından uygulanan kısıtlamalar ve sağlık çalışanlarımızın gayretli çalışmaları ile Covid-19 vaka sayısında meydana gelen azalmalar umut vaat eder durumda. Bu güzel gelişmeye ek olarak Sağlık Bakanlığımızın başlattığı aşılama çalışmaları da belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor” dedi.

Pandemi sürecindeki özverileri ve gayretlerinden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Kaymakam Demir, “İlçe halkımızın destekleri ile bu vaka sayılarını sıfıra indireceğimize olan inancımız tamdır. Millet olarak bu süreci evde kalarak birlikte atlatacağız” ifadelerini kullandı.


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