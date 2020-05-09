Kaymakam Demir: “Anneler en değerli hazinemizdir”

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, yarın kutlanacak Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, anneliğin dünyada hiçbir şeyle kıyaslanamayacak en yüce duygu olduğunu belirten Kaymakam Demir, “Tüm hayatını, canından, ruhundan, özünden bir parça olarak gördüğü evlatları için harcayan annelerimizin hakkını ödememiz mümkün değil” dedi.

‘Annelik, insanı insan yapan tüm değerlerin yansımasıdır’ ifadesini kullanan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, şöyle devam etti:

“Yeryüzünde en kutsal görevi üstlenen anneler, şefkat dolu yürekleriyle insanlara her zaman yol gösterici olmuştur. Fedakarlık, sevgi, merhamet ve şefkatin timsali olan anneleriniz, hayata anlam katan, dünyayı zenginleştiren en değerli varlıklardır. Annelerimiz, karşılıksız sevginin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Annelerimin gülen yüzleri, biz evlatları için en değerli hazinedir. Bunun içindir ki anne sevgisi en büyük ve en kıymetli sevgilerden biridir. Annelik, aynı zamanda geçmişten bugüne insan ve toplum hayatında temel yapı taşlarından biridir. Dünyanın en zor ve ulvi görevlerinden birini üstlenmiş olan annelerimiz, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluştururlar.”

Bu seneki Anneler Günü’nde koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla diğer yıllardan farklı davranmanın zorunluluk olduğunu dile getiren Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle baş tacımız olan annelerimizi korumak için daha hassas davranmamız gereken bir dönemdeyiz. Bu yüzden, Anneler Günü kutlamalarımıza da tedbirleri elden bırakmayalım. Hepimiz için ayrı bir anlam içeren bu özel günde dahi annelerimizi salgından korumak adına fiziksel mesafe kurallarına uymak, onlara sevgimizi göstermenin en sağlıklı yolu olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayattaki en değerli varlıkları olan evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş şehit annelerimiz başta olmak üzere, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.