Kaymakam Demir, aday öğretmenleri ağırladı

Eylül 2019 atama döneminde ilk ataması Elbistan’a yapılan değişik branşlara mensup 84 aday öğretmen, 1 yıl sürecek adaylık süreci ve okul dışı uygulama kapsamında Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından misafir edildi. Aday öğretmenleri makamında ağırlayan Kaymakam Demir, duyduğu memnuniyeti ifade ederken, yeni atanan ve uyum, alıştırma süreci devam eden öğretmen adaylarına, “Geleceğin eserini eğitecek sizlersiniz. Biz idarenin başı olarak her türlü desteği sizlere vermeye hazırız” dedi.

84 öğretmen adayına başarılar dileyen Kaymakam Demir, “Sizin gibi öğretmenler ile biz şimdi buradayız şimdi bayrak sizin elinizde, vatana hayırlı evlatlar yetiştireceğinizi umut ederek hepinize başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Aday öğretmenlere, kaymakamlık makamındaki toplantının ardından İlçe Milli Eğitim Misak-ı Milli Toplantı Salonunda eğitim süreçleri, idarenin işleyişleri hakkında Kaymakam Özkan Demir tarafından eğitim ve bilgilendirme yapıldı.