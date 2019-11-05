Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kaymakam Demir, aday öğretmenleri ağırladı

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Milli Eğitim Bakanlığı’nca ilçeye atanan aday öğretmenler ile bir araya geldi

Kaymakam Demir, aday öğretmenleri ağırladı

Eylül 2019 atama döneminde ilk ataması Elbistan’a yapılan değişik branşlara mensup 84 aday öğretmen, 1 yıl sürecek adaylık süreci ve okul dışı uygulama kapsamında Elbistan Kaymakamı Özkan Demir tarafından misafir edildi. Aday öğretmenleri makamında ağırlayan Kaymakam Demir, duyduğu memnuniyeti ifade ederken, yeni atanan ve uyum, alıştırma süreci devam eden öğretmen adaylarına, “Geleceğin eserini eğitecek sizlersiniz. Biz idarenin başı olarak her türlü desteği sizlere vermeye hazırız” dedi.

84 öğretmen adayına başarılar dileyen Kaymakam Demir, “Sizin gibi öğretmenler ile biz şimdi buradayız şimdi bayrak sizin elinizde, vatana hayırlı evlatlar yetiştireceğinizi umut ederek hepinize başarılar dilerim” şeklinde konuştu.

Aday öğretmenlere, kaymakamlık makamındaki toplantının ardından İlçe Milli Eğitim Misak-ı Milli Toplantı Salonunda eğitim süreçleri, idarenin işleyişleri hakkında Kaymakam Özkan Demir tarafından eğitim ve bilgilendirme yapıldı.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.