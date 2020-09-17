Kaymakam Demir: “Acıları yaşamamak için tedbirlere sarılmalıyız”

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda ülke çapında kapsamlı koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlere çok sayıda personel katıldı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde kamusal alanda zorunluluk haline gelen maske takma kuralı başta olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu sınırlamasıyla ilgili denetimler gerçekleştirdi. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kırsal mahallelerdeki işyerleri ve işletmeleri denetledi.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sinan Sert ve Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy’la birlikte denetimlere katıldı. Malatya Caddesi’nde maske dağıtımına iştirak eden Kaymakam Demir, daha sonra esnafları ziyaret etti. Çay ocaklarında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Demir, esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

İlçede vaka sayılarındaki artışa dikkati çeken Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, maske, mesafe ve hijyenin günlük yaşamın bir parçası olduğuna vurgu yaptı.

Kaymakam Demir, “Tüm denetim ekiplerimizle sahadayız. Genel anlamda tedbirlere uyma konusunda vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın hassasiyet gösterdiğini gözlemliyoruz. Artan korona vakalarına karşı tedbiri elden bırakmamak en büyük önceliğimiz. Vatandaşlarımızdan da bu konudan taviz vermemelerini istiyoruz. Acıları yaşamayalım. Bunu hep birlikte başaralım” dedi.





















