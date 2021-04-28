Kaymakam Demir: “17 günlük sürede önemli bir sınav vereceğiz”

İlçe Pandemi Kurulu toplantısı Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda, tam kapanmaya yönelik olarak ilçede alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, kentteki vaka artışının kademeli normalleşme dönemiyle birlikte ülke geneliyle paralellik gösterdiğini hatırlattı.

İlçedeki risk düzeyinin artmaması için tüm kamu kurumlarının sahada çalıştığını vurgulayan Kaymakam Demir, vaka artışının engellenmesi için vatandaşların hassasiyetleri ile doğru orantılı olduğuna işaret etti.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tam kapanma sürecindeki kurallara uyumun da salgının gidişatına yön vereceğini anımsatarak, “Tüm ülkemizi olduğu gibi ilçe halkımızı önemli bir sınav bekliyor” dedi.

Virüsün yayılmasında bulaş kaynağı olarak ev içi ziyaretlerin görüldüğünü dile getiren Kaymakam Demir, 17 günlük tam kapanma sürecinde bu tür sosyal davranışlarından kaçınılması çağrısında bulundu.

Bir anlık tedbirsizliğin, sevdiklerimizi ya da yakınlarımızı hayattan koparabileceğinin asla akıldan çıkarılmaması gerektiğini söyleyen Kaymakam Demir, “İyi niyetle gerçekleştireceğimiz o iftar, kılacağımız o teravih namazı hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı açısından düşünmek dahi istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir. Ramazan ayını yarılamış durumdayız. Kalan günlerde de iftar sofralarımızdan koronavirüsü uzak tutalım. Kendimizi ve sevdiklerimizi tedbirlere uyarak virüsten koruyalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Tam kapanma sürecinde tüm kamu kurumlarıyla etkin bir denetim ve kontrol yapılacağının altını çizen Kaymakam Demir, Vefa Sosyal Destek Grupları’nın da bu özellikle yaşlı ve kimsesi bulunmayan vatandaşların yanında olacağını söyledi.