Kaymakam Caner, vatandaşları ziyaret etti

Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, ilçede başlatılan ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında, bazı mahallelerde vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Cüneyt Caner tarafından başlatılan, ‘Yalnız Değilsiniz’ Projesi kapsamında Çiftlikkale ve Altunyaprak mahallelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Mahallelerdeki yardıma muhtaç, yaşlı, tek başına yaşayan vatandaşları hanelerinde ve mahallelerinde ziyaret eden Kaymakam Caner, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaymakam Caner, proje hakkında bilgi vererek, “Bu çalışmalar kapsamında kurumlarımızda çalışan amir ve memurların katılımıyla vatandaşlarımız mahalle ve hanelerinde ziyaret edilmektedir. Bütün bir yıla yayılan çalışmalarımız sayesinde vatandaş-devlet kucaklaşması sağlanarak, kendisine ulaşılamayan tek hane ve vatandaşımızın kalmaması hedeflenmektedir” dedi.



