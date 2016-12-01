Kaymakam Akkoyun’un acı günü

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun'un dedesi Mehmet İlhan, hayatını kaybetti. İlhan’ın cenazesi bugün memleketinde defnedilecek.
Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un dedesi Mehmet İlhan, 105 yaşında hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 4 gün önce hastaneye kaldırılan İlhan, bugün hayatını kaybetti. İlhan’ın cenazesi 1 Aralık 2016 Perşembe (bugün) ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından doğum yeri Elazığ’ın Baskil ilçesinde toprağa verilecek. İlhan’ın Kur’an-ı Kerim’i ise, Baskil Müftülük Sitesinde okunacak. Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazeteleri olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun’a başsağlığı dileriz.
Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.
Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun’na başsağlıgı dilerim.