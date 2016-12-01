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Kaymakam Akkoyun’un acı günü

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun'un dedesi Mehmet İlhan, hayatını kaybetti. İlhan’ın cenazesi bugün memleketinde defnedilecek.

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Kaymakam Akkoyun’un acı günü

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun'un dedesi Mehmet İlhan, hayatını kaybetti. İlhan’ın cenazesi bugün memleketinde defnedilecek.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un dedesi Mehmet İlhan, 105 yaşında hayatını kaybetti. Rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 4 gün önce hastaneye kaldırılan İlhan, bugün hayatını kaybetti. İlhan’ın cenazesi 1 Aralık 2016 Perşembe (bugün) ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından doğum yeri Elazığ’ın Baskil ilçesinde toprağa verilecek. İlhan’ın Kur’an-ı Kerim’i ise, Baskil Müftülük Sitesinde okunacak. Elbistanın Sesi ve Elbistan Kaynarca Gazeteleri olarak, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun’a başsağlığı dileriz. 

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Burak 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun.
Elbistan Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun’na başsağlıgı dilerim.

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Sait anteplioglu 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin ruhu sad olsun

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ismail Golden 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin...sayın kaymakamım başınız sagolsun

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Osman otlutepe 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin ailesine sabır ihsan eylesin kaymakamımızın ocağına bağışların

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veli Türk 3 hafta önce

Allah rahmet eylesin , kaymakamımızın başı sağolsun

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lokantacı kadir akdaş ankara 3 hafta önce

merhuma yüce Allahtan rahmet başta elbistan kaymakamımız tuncay akkoyun bey nezdinde ailesine ve sevenlerine başsaglıgı ve sabırlar dilerim mekanı cennet olsun inşAllah lokantacı kadir akdaş ankara

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ENVER 3 hafta önce

ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN

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Müslüm ARSLAN 3 hafta önce

SAYIN KAYMAKAMIMA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM DEDESİNE ALLAH RAHMETİYLE MUAMELE ETSİN 02.12.2016 ELBİSTAN

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