Kaymakam Akkoyun’dan yeni yıl mesajı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yayımladığı yeni yıl mesajında, Elbistan’ın yeni yılda potansiyelini en verimli bir şekilde kullanarak, tüm dinamikleriyle el ele verip, dayanışma örneği sergileyerek büyümeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Kaymakam Akkoyun, “2016 yılında yaşadığımız sıkıntıları ve acı hadiseleri, bir ve beraber olarak, kardeşçe kenetlenip, omuz omuza vererek hep birlikte aştık. 2017’de de bu kardeşliğimizin ve beraberliğimizin artarak sürmesini temenni ediyorum” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, yeni yıl mesajı yayımladı. Kaymakam Akkoyun, “Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli gelişmelerin yaşandığı 2016 yılını geride bıraktık. 2017 yılına da yeni ümitler ve beklentilerle giriyoruz. Geride bıraktığımız yılın bir değerlendirmesini yaparken, zaman ve enerjimizi ilçemiz ve ülkemizin geleceği için en verimli şekilde kullanmalıyız. Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için çok çalışıp başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek Elbistan’ın daha çok gelişmesi ve kalkınmasını sağlayacak çalışmaları yapmak hedefimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Akkoyun, “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemiz, devletimiz, değerlerimiz ve özgürlüğümüz için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Yeni yılın, tüm Elbistanlı hemşerilerime, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Yeni yılda daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye ve Elbistan dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.