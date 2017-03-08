Kaymakam Akkoyun’dan iki mahallede halk buluşması

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Büyük Yapalak ve Küçük Yapalak Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilçe merkezinde başladığı vatandaş ve esnaf ziyaretlerini kırsal mahallelerde sürdürüyor. Kaymakam Akkoyun, bu kapsamda ilçeye bağlı Büyük Yapalak ve Küçük Yapalak Mahallelerini ziyaret ederek vatandaşları dinledi. Kaymakam Akkoyun’un ilk durağı Büyük Yapalak Mahallesi oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Mazhar Türk ve Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut’un da katıldığı ziyarette vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Kaymakam Akkoyun, meydanda bulunan bir kıraathanede oturarak Büyük Yapalak Muhtarı Hasan Genç ve vatandaşlarla sohbet etti. Büyük Yapalak ziyareti sonrası Küçük Yapalak Mahallesine geçen Kaymakam Akkoyun, burada mahalle muhtarı Bülent Çiftçi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Her iki mahallede de samimi bir ortamda geçen halk buluşmasında vatandaşların taleplerini tek tek dinleyen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilgili kurum müdürlerine de bu doğrultuda gerekli talimatları verdi.

Vatandaşların bu ziyaretlerden memnun kaldığını belirten mahalle muhtarları Hasan Genç ve Bülent Çiftçi de, ziyareti için Kaymakam Akkoyun'a teşekkürlerini belirttiler.



