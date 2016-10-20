Kaymakam Akkoyun’dan birlik ve beraberlik mesajı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, bu yıl ilk defa kutlanan Muhtarlar Günü nedeniyle, Elbistan genelinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Kaymakam Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, “Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun da ötesinde birlik-beraberlik ve kardeşlik hukuku açısından siz devletin boynunu bükmediniz, Allah’ta sizin boynunuzu bükmesin inşallah” diyerek, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak kabul edilmesi nedeniyle, Elbistan Kaymakamlığı tarafından, tüm mahalle muhtarlarına yönelik bir program organize edildi. Küçükler Ocakbaşı Restoran’da düzenlenen organizeye, muhtarlar büyük ilgi gösterdi.





Toplantının ilk konuşmasını, Muhtarlar Federasyonu Elbistan Temsilcisi Mazhar Alagöz yaptı. Alagöz, yaptığı konuşmada, “Muhtarlar günümüzün herkese kutlu ve uğurlu olmasını diliyorum. 19 Ekim bundan sonra da muhtarlar günü olarak kutlanacaktır inşallah. 19 Ekim gününü Muhtarlar Günü ilan eden sayın Cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza ve değerli hükümet üyelerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza da bu organizeyi yaptığından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.





Daha sonra bir konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Elbistan Şube Başkanı Hayri Kale, birlik ve beraberlik mesajı verdiği konuşmasında, şu cümlelere yer verdi:

“Sayın Efkan Ala İçişleri Bakanı iken federasyon olarak uğraşıldı, emek verildi ve bugün Muhtarlar Günü olarak kabul edildi. Resmi olarak bundan sonra muhtarlarımızın bir günü vardır. Muhtariye olarak kurulan muhtarlık için daha sonra temsil hakkı verilmiştir. Bizim ülkemiz dar günlerden geçiyor. Orta doğu kazan gibi kaynıyor. Dünyanın birçok ülkesi bu bölgeyi karıştırıyor. Bizim kenetlenmemiz lazım. Mahalle muhtarları olarak, toplumda seçilmiş insanlar olarak önderlik yapmamız gerekiyor. Elbistan’da da geçtiğimiz günlerde teröristler yakalandı. bizim ülkemizi sevmemiz gerekiyor. Bu tür insanlara da taviz vermemeliyiz. Bu ülkenin birliği için her şeyi yapmak zorundayız. Her şeyi devletten beklememeliyiz. Devletin ilk halkası bizleriz. Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdü ve Türkü ile birbirimizi sevelim.”





Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ise, muhtarlarla bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hepinizin Muhtarlar Gününü kutluyorum. Anayasa hukukumuzda, doğrudan demokrasi dediğimiz demokrasinin en sembolik göstergelerinden birisi, bizim seçim sistemimizde, muhtarlarımızın seçilmesidir. Bu sistem demokrasimizin en temel göstergelerinden birisidir. Ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde, bizim daha çok birliğe, daha çok kaynaşmaya, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sizler arasındaki bu birlikteliği, bu beraberliği gördüğüm için çok mutluyum” diye konuştu.

Atalarımız, dedelerimiz bize kardeşliği de miras bıraktı

Muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Çanakkale’de Hakkarili ile Balıkesirlinin yan yana yattığını ifade ederek, “Böyle güzel bir günde muhtarlarımızla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sene sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devletimizin, hükümetimizin kararı ile bu gün, Muhtarlar Günü olarak karar kılındı. Bizlerde bu günün ilk uygulamasında sizlerle birlikte olmak, aynı ortamı paylaşmak istedik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, bölgemiz zor bir süreçten geçiyor. Ülkemizin güneyinde Irak’ta, Suriye’de ve hatta ülkemizin içine servis edilen bir terör sorunu var. Bu problemi inşallah bizlerin el birliği ile güç birliği ile ülkemize, devletimize desteğimizle, sayın Cumhurbaşkanımıza desteğimizle bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Bu sıkıntılı günleri yaşayanlar olarak, Cumhurbaşkanın yanında, hükümetinin yanında, devletinin yanında olan birer fert olarak çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağımız çok şerefli hikâyelerimiz var. Biz önemli bir coğrafyadayız. Atalarımız, dedelerimiz bize önemli bir miras bıraktılar. Bize düşen bu mirasa sahip çıkmamız. Bu mirasa elbette ki ülkemizi geliştirerek, kalkındırarak, daha fazla sahip çıkacağız ama daha da önemlisi o mirasta bir şey daha vardı. Çanakkale şehitliğini gezenler bilir, Hakkarili ile Balıkesirli yan yana yatıyor. Bunun anlamı nedir? Atalarımız, dedelerimiz bize kardeşliği de miras bıraktı. Biz bu mirasa da sahip çıkacağız. Biz dünden daha fazla birbirimizi seveceğiz, birbirimize yakın olacağız, kardeş olacağız, zaten kardeşiz. Bu topraklar üzerinde bulunan 79 milyon insan evet kader arkadaşlığı var, öncelikle kardeşliği var. Elbistan’da, burada bulunan muhtarlarımızın huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 3 yılı aşkın süredir burada görev yapıyorum. Muhtarlarımız her yönü ile yeri geldi vatandaş ile devlet arasında köprü oldu, yeri geldi kamu hizmetleri için gece gündüz çalıştı. Yeri geldi kamu kurumlarının önünde bekledi, nöbet tuttu. Burada bulunan bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bunun da ötesinde birlik-beraberlik ve kardeşlik hukuku açısından siz devletin boynunu bükmediniz, Allah’ta sizin boynunuzu bükmesin inşallah. Muhtarlarımız hep devletinin ve milletinin yanında oldu. Elbistan bayrağını, ülkesini seven bir coğrafya, Elbistan kardeşliği tesis etmiş vaziyette. Fitne ve küfür tek millettir. Bunun mezhebi, meşrebi yoktur. Terörün hepsi aynı kaynaktan beslenirler. Bizleri bölmek isteyen bu fitneye karşı dün olduğu gibi bugünde, yarında bir olacağız, diri olacağız, el birliği ile güç birliği ile bu badireleri atlatacağız. Gelecekle ilgili benim içim rahat ve Türkiye’nin önünde çok mutlu ve çok uzun güzel bir gelecek var. Biz önemli bir tarihin evlatlarıyız, tarihi kahramanlıklarla dolu bir ecdadın torunlarıyız. Bu topraklar için dua eden, öbür dünyaya göçmüş çok değerli alimler, ulemalar var. Bu topraklar için kanını dökmüş şehitlerimiz var” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin, milletin parası ile alınan silahları, yeni millete doğrulttuğunu anlatan Kaymakam Akkoyun, şöyle konuştu:

“15 Temmuz’da bir saldırı oldu. Milletin ta kendisine bir saldırı oldu. Tankla insanları ezerek geçtiler. O insanlara hangi mezhepten, hangi dinden olduğunu sormadılar. İşin daha da ilginci sizin-bizim vergilerimizle alınan silahları bize doğrulttular. 15 Temmuz bize şunu gösterdi. Evet devletimizin, milletimizin yanında olacağız. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz, evet bu ülke için bir canımız var o da feda olsun. Siyasette veya farklı platformlarda tartışmalar olabilir. Ama söz konusu vatansa, gerisi teferruattır diyebilen bir milletiz. Biz memleket meselesi olunca tek yürek oluyoruz. Allah’a şükürler olsun ki bu hainler, devlet düşmanları kaybetti ve bundan sonra da kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Elbistan’ın çok büyük kamu yatırımlarına ev sahipliği yaptığının da altını çizen Akkoyun, konuşmasını şu cümlelerle tamamladı:

“Muhtarlarımızın bir kısmı ile yatırımları gezdik. Çalışmaya üretmeye devam ediyoruz. Tabii ki devletimizin, hükümetimizin desteğiyle ve bizlere düşen de yerelde bu hizmetleri takip etmek. O gün gezdiğimiz sadece 3 yatırımın maliyeti 150 milyon lira. Ülkemizle, devletimizle gurur duyacağız. Biz çok büyük bir devletiz. Dolayısıyla en ufak bir şeyde eleme düşmeyeceğiz, hevesimizi kırmayacağız, gücümüzü yitirmeyeceğiz, yapılan yatırımlardan güç alacağız, aldığımız bu güçle de yatırımlara devam edeceğiz. Elbistan’da çok güzel yatırımlar yapılıyor. Yani Elbistan tam bir şantiye yerine döndü. Birkaç yıl içinde Elbistan’da kamu binaları konusunda herhangi bir sıkıntı kalmayacak inşallah. Ben muhtarlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yaptığınız hizmetler için teşekkür ediyorum. Birliğimize, beraberliğimize yaptığınız katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın her derdine, her sıkıntısına anında koştuğunuz için teşekkür ediyorum. Muhtarlar Gününüzü en kalbi duygularımla kutluyorum.”



