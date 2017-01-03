Kaymakam Akkoyun, yeni kimlik kartı için müracaatını yaptı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 2 Ocak 2017 tarihi itibarı ile tüm Türkiye’de başvuruları alınmaya başlayan yeni kimlik kartı müracaatını yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren başvurusunu tamamlayan Kaymakam Akkoyun, yeni kimlik kartının görselliğinin yanı sıra, üstün güvenlik sistemleri ile donatıldığını söyledi.

Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran kimlik kartları, vatandaşa ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisiz kimseler tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlandı.

Elbistan İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gelen Kaymakam Tuncay Akkoyun, biyometrik fotoğraf, parmak izi ve avuç içi tarama özelliklerine sahip cihazlar kanalı ile başvurusunu tamamlandı.

Elbistan İlçe Nüfus Müdürü Mustafa Gören’in eşlik ettiği Kaymakam Tuncay Akkoyun, Türkiye’de çok güzel çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, yeni kimlik kartlarının da bu çalışmalardan biri olduğunu kaydetti.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, yeni kimlik kartı başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de 2 Ocak 2017 tarihinde uygulamaya geçen yeni kimlik kartlarının şahsi müracaatı için bende İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne geldim. Müracaatımı yaptım. Sizlerin de bildiği gibi daha önce pilot bölge olarak uygulanan bu sistem, 2 Ocak itibarı ile tüm Türkiye’de başladı. Yeni kimlik kartları gerek görüntü itibarı ile kredi kartı büyüklüğünde, oldukça güzel tasarlanmış, gerekse güvenlik bakımından oldukça güvenli. Herhangi bir usulsüzlük ve kötü amaçlı kullanıma karşı fırsat vermeyecek yapıya sahip. Bu kimlik kartımızın bir diğer özelliği ise; Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından güvenlik sistemleri oluşturulan bir kart” dedi.

Yeni kimlik kartının görselliğinin yanı sıra, sunduğu güvenlik önlemleri ile dikkat çektiğini ifade eden Akkoyun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu kartı birçok alanda kullanma imkânımız var. Gerek tanıtım kartı, gerek seyahat kartı olarak birçok alanda kullanabileceğiz. Gelişen ve değişen dünyada, teknolojiye ayak uydurma ve gerekse vatandaşlarımızın daha güvenli yaşamalarını sağlama açısından önemli bir ihtiyaçtı. Yakın zamanda da pilot bölgelerde uygulanması sonucunda alınan olumlu neticelerin ardından tüm Türkiye’de uygulamaya geçti. Vatandaşlarımız da müracaatlarını yapıyorlar. İşlemler 3-5 dakika içerisinde bitiyor. İnşallah en kısa sürede bu çalışma tamamlanır ve vatandaşlarımız yeni kimlik kartlarına kavuşur. Ben bu kimlik kartlarında emeği geçen, Türk mühendislerimiz biliyorsunuz büyük emek verdiler, teşekkür etmek istiyorum. Çok özenle hazırlanmış kimlik kartları. Memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”



