Kaymakam Akkoyun: “Üretim yapan esnafın yanında olacağız”

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnafları ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, üretim yapan ve ve ülke ekonomisine katkı sunan işyerlerine destek olacaklarını söyledi.

Kaymakam Akkoyun, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnafların ilçe ekonomisine sağladıkları katkının da önemine vurgu yaparak, “Amacımız ve gayretimiz öncelikle bölgemizi ve ülkemizi kalkındırmaktır” şeklinde konuştu.

Türkiye genelinde başlatılan istihdam seferberliğini hatırlatan Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, bu yöndeki teşviklerin de halk tarafından karşılığını bulduğunu kaydetti.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, geçtiğimiz hafta başladığı esnaf ziyaretleri kapsamında Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnaflarla bir araya geldi. Ziyaret ettiği işyerlerinde esnafla sohbet eden Kaymakam Akkoyun, esnaf ve sanatkârların Elbistan ekonomisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaymakam Akkoyun, yaptığı değerlendirmede esnaf ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek, "Esnaf ve sanatkârlarımız büyük gayret ve azimle çalıyor. Ülkemizin ve Elbistan’ımızın ihtiyaç duyduğu üretimin ve istihdamın arttırılmasında esnaflarımız ve üretim yapan işyerlerimiz çok önemlidir. Özellikle hükümetimizin son günlerde açıkladığı ekonominin iyileşmesi ve güçlenmesine dair teşvikler mutlaka halkımızdan gerekli karşılığı bulmaktadır. Bu karşılık da, daha fazla üretim ve daha fazla istihdamdır” dedi.

Kaymakam Akkoyun, şunları söyledi:

“Biz kamu görevlileri olarak her daim üretim yapan ve ülke ekonomisine katkı sunan işyerlerimize destek olacağız. Amacımız ve gayretimiz öncelikle bölgemizi ve ülkemizi kalkındırmaktır. Esnaflarımıza ve işyerlerimize yaptığımız bu ziyaretlerle de sizlere moral ve destek verme gayretindeyiz. Ziyaretlerimizde Elbistanlı esnaflarımız her zaman yoğun ilgi ve misafirperverlik gösteriyorlar. Bütün esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Kazançları bol olsun, kazasız ve huzurlu mesailer diliyorum.”