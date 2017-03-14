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Kaymakam Akkoyun, Tıp Bayramını kutladı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj ile tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

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Kaymakam Akkoyun, Tıp Bayramını kutladı

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yayımladığı mesaj ile tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Kaymakam Akkoyun, sağlıklı hayatın her insanın vazgeçemeyeceği temel bir hak olduğunu ifade etti.

Akkoyun, mesajında şu cümlelere yer verdi:

“Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, nitelikli bir toplumun en önemli unsuru olup, ‘önce insan’ anlayışının benimsendiği günümüzde, herkesin kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanması büyük önem taşımaktadır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, ilçemizde de sağlık hizmeti alan vatandaşların daha iyi hizmet almasını sağlamak ve hizmeti sunan sağlık personelinin kaliteli, modern ve meslek onuruna yakışır mekânlarda hizmet verebilmeleri için önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu güzel günde 300 Yataklı Elbistan Bölge Hastanemizin faaliyete geçmiş olması bizlere mutluluk vermektedir. Üstün gayret, fedakârlık ve özveri ile görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.”

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