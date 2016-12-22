Kaymakam Akkoyun, Sağlıklı Su Paneli’ne katıldı

Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) işbirliği ile ‘Sağlıklı İçme ve Kullanma Suyu’ konulu panel bir panel düzenledi. Panele, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun da katıldı.

KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener, KSÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Erdoğan ve diğer ilgili kurum yetkililerinin katıldığı panelde, Kahramanmaraş’ın su durumu ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Ahmet Yener’in açılış konuşmasıyla başlayan panel, KSÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Erdoğan’ın, ‘Su ve Sanitasyon’ konulu sunumuyla devam etti. Daha sonra Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Ahmet Özbalıkçıoğlu katılımcılara, ‘Halk Sağlığı Gözüyle Güvenli İçme ve Kullanma Suyu’ konulu sunum yaptı.

KASKİ Genel Müdürü Mustafa Uzunlar, sağlıklı ve devamlı içme suyunun sağlanması amacıyla yaptıkları çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:

“KASKİ Genel Müdürlüğü olarak üniversitemiz, Halk Sağlığı Müdürlüğümüz ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, karşılıklı dayanışmaya dayalı çalışmaları çok önemsiyoruz. Şuanda bunlarla ilgili sağlıklı su konusunda bir panel düzenledik. Bunların şehrimizde içme suyunun kalitesine, korunmasına ya da yapacağımız proje ve yatırımlarda çok ciddi bir katkısının olacağının bilinci içerisindeyiz. Bu tür etkinlikler artırılarak devam edecek. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz, KASKİ Genel Müdürlüğümüz çok daha iyi şartlarda halkımıza hizmet etmeye devam edecektir. Bu hizmet hızımızı, çıtamızı yükseltmeye azimliyiz.”



