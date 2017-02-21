Kaymakam Akkoyun, muhtarlarla bir araya geldi

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, ilçeye bağlı 92 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan, Kaymakam Tuncay Akkoyun, Muhtarların demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, “Muhtarlarımız, halkın seçtiği ilk kişiler, halkla devletin arasında köprü. Bu değerinizi bilerek, sizlerin desteği ile icra edilen hizmetler hedefine ulaşıyor. Hep beraber daha nitelikli, daha hızlı çözümler üretmemiz için sizlere önemli işler düşüyor” dedi.

Toplantıda, toplumdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunun devam ettirilmesinin önemine değinen Kaymakam Akkoyun, ortak değerlerin güçlü kılınmasının önemini vurgulayarak başladığı toplantıda; muhtarların görevlerinin yasalar çerçevesinde yürütülmesi, devletimizin güvenlik tedbirleri, muhtarların bu tedbirlere verecekleri katkıların önemi, mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve bu tespit esnasında objektif ve adaletli olunması. Kamu malları, hazineye ait taşınmazlar ve yatırımların korunması hususu, yıkıcı-bölücü faaliyetlere karşı dikkatli olunması, şehit aileleri ve gazilere sahip çıkılması ve ihtiyaç ve sıkıntılarının çözümüne yardımcı olunması, mahallelerdeki metruk ve kullanılmayan harabe binaların tespiti ve kötü amaçlı kullanımın önüne geçilmesi, uyuşturucu kullanımına karşı hassas olunması, referandum öncesi provokasyonlara karşı dikkatli olunması, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımlarında bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşılması, mahallelerdeki geçici göçer-konar konusu gibi birçok başlık görüşüldü.

Toplantıda muhtarlara da söz veren Kaymakam Tuncay Akkoyun, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Akkoyun, muhtarların talepleri doğrultusunda, ilgili birimlere konuyu ileterek çözümü konusunda notlar alarak, talimat verdi.

Kaymakam Akkoyun, toplantıya katılan herkese teşekkür ettikten, sonra toplantı sona erdi.



