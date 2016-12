Kaymakam Akkoyun: “Hainlerin oyunu boşa çıkacak”

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, milletin devletle el ele vermesi sonucunda Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışan mihrakların, devlet-millet dayanışması ile boşa çıkacağını söyledi.

Kaymakam Akkoyun, “Türkiye’nin birçok alanda önemli mesafeler aldığını hatırlatarak, “2017 yılı bizler için, ülkemiz için güzel bir yıl olacak. Kalkınma ve gelişmemizde önemli parametreleri yakalayacağımız, dünyaya örnek olabileceğimiz bir yıl olacak inşallah” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına’yı ziyaret etti. Ziyarette güvenlik korucularıyla ilgili olarak son dönemde atılan adımlar ve yeni uygulamalarla ilgili olarak Kaymakam Akkoyun’a bilgi veren Kahramanmaraş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Dernek Başkanı Celalettin Fırtına, yaptığı değerlendirmede, teröristlerin operasyonlar neticesinde yaza çıkamayacak hale geldiğini söyledi.

Nisan-Mayıs ayı gibi terörün sonunu getirmeye kararlı olduklarını kaydeden Fırtına, “Sayın Kaymakamımızın ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bizler, Güvenlik Korucuları olarak hükümetimizin, devletimizin, devlet yetkililerimizin, valilerimizin ve kaymakamlarımızın her zaman emrinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için, aziz milletimizin can ve mal güvenliği için güvenlik korucuları olarak jandarmamızla birlikte yıllardır canla başla mücadele ettik terörün her türüyle de mücadele etmeye devam edeceğiz.

Artık devletimizin resmi güvenlik gücü haline geldik. Hükümetimiz, sağ olsun büyük iyileştirmeler yaptı. Koruculukta emeklilik yaşı 50’ye düşürüldü. Korucularımızın gençleştirilmesinin yolu açıldı. Nisan-Mayıs ayı gibi terörün sonunu getirmeye kararlıyız. Bu konuda devletimizin yanındayız. 15 Temmuz’da da devletimizin ve milletimizin yanında olduk. Dış güçlerin oyunu olduğunu biliyoruz. Terörün bir Kürt meselesi olmadığını, Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt halkımız anlamıştır. Terör, artık kırsaldaki alan hakimiyetini kaybetmeye başlamıştır. Sığınakları büyük oranda imha edilerek yaza çıkamayacak hale gelmiştir. Terörle mücadeleye karda kışta devam edeceğiz. Onların yaza hazırlanmasına ve yuvalanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Terörü bitirmeye azim ve kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ise, güvenlik korucularının özlük haklarındaki düzenlemelerin önemine işaret etti.

Güvenlik korucularının yıllardır büyük bir özveri ile görev yaptığının altını çizen Kaymakam Akkoyun, “Başta dernek başkanımız Celalettin Bey olmak üzere bütün korucularımıza sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Koruculuk sistemi, yeni düzenlemelerle beraber hem ismi hem de sosyal hakları da hükümetimiz tarafından ciddi anlamda değiştirilmiş ve iyileştirilmiştir. Bu, bizleri de mutlu ediyor. Çünkü güvenlik korucularımız, gerçekten büyük bir özveriyle görev yapıyor. Yıllardır özellikle terörle mücadelede kendi bölgelerinde, kendi mahallelerinde ve köylerinde cansiperane, kahramanca mücadele etmiş ve şehitler vermiştir. Bu anlamda polisimiz, askerimiz kadar güvenlik korucularımız da bu ülkenin önemli bir güvenlik gücüdür. Bizler de kurum olarak, fert olarak her zaman güvenlik korucularımızın yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Devletimizin imkanları çerçevesinde her zaman el birliği ile güç birliği ile vatanımızın, memleketimizin selameti için, huzuru için elimizden geldiğince bu güç birliğini muhafaza edeceğiz” şeklinde konuştu.

‘Milletimiz, büyük bir millet, devletimiz büyük bir devlet’ diyen Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Elbistan’ımızdaki Güvenlik Korucularımız gerçekten kahramanca görev yapıyorlar. Bu anlamda dernek başkanımızın şahsında bütün korucularımıza teşekkür ediyorum. Hem yaşadıkları bölgedeki huzur ve güvenliğin sağlanması hem de kolluk kuvvetleriyle yapılan operasyonlarda göstermiş oldukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hükümetimizin Sayın Başbakanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın da tam iradesi çerçevesinde inşallah terör belasının ülkemizden bir an evvel defedilmesi noktasında çalışmalarımıza ve gayretlerimize hız kesmeden, ara vermeden, en ufak bir irade eksikliği göstermeden devam edeceğiz.

Milletimiz, büyük bir millet, devletimiz büyük bir devlet. Kararlılığımız devam ettiği müddetçe Allah’ın izniyle bizim bu terör belasını defetmeye gücümüz de kuvvetimiz de yeter, inancımız da yeter. İnancımız tamdır. Vatandaşlarımızı bu birlik ve beraberliği olduğu müddetçe, devlet-millet kaynaşmasının bu güzel görüntüsü ve samimiyeti olduğu müddetçe, Allah’ın izniyle bu memleket üzerinde oyun oynamak isteyen ve fesat çıkarmak isteyen herkesin yapacakları oyunlar boşa çıkacaktır. Tüm korucularımıza kazasız belasız görevler diliyorum. Kaymakamlığımız başta olmak üzere bütün kurumlarımızla korucularımızın yanındayız.”

2017 yılının Türkiye için güzel bir yıl olacağını belirten Kaymakam Akkoyun, “Cenabı Allah, memleketimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etsin inşallah. Bu memleket üzerinde, hainlik yapmak isteyenlere fırsat vermesin. 15 Temmuz, ülkemiz tarihinde demokrasi tarihimizde kara bir lekedir. Maalesef bu ülkenin şerefli üniformalarını üzerine geçiren hainler, alçaklar, bu ülkeye hainlik ettiler. Bu ülkenin insanlarına hainlik ettiler. Devlet büyüklerimize hainlik ettiler. Ama bu hainler, Çanakkale ve kurtuluş savaşı ruhunu anlayamadıkları için yaptıkları bu haince girişimin başarılı olacağını zannettiler. Ama aziz milletimiz göğsünü siper etti. Elinde bayrağı ile bu devasa silahların karşısında durdu. Cenabı Allah’ın da yardımıyla ne kadar bir araya gelirsek, ne kadar güçlü olursak o kadar başarıya ulaşma noktasında yakın olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Hem bizler bu anlamda güç bulduk, hem de hainler bir ders daha almış oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte artık bu birlik ve beraberliğimizi tam sağlama noktasında çok büyük mesafeler aldık. Özellikle vatandaşlarımız ve aziz milletimiz bu anlamda devletiyle el ele verdi. Gönül gönüle verdi ve bu terör belalarını teker teker defediyor.